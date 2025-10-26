Vibe Coding Meta (VIBECODER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -18.65% Preisänderung (1T) -33.12% Preisänderung (7T) -16.48% Preisänderung (7T) -16.48%

Der Echtzeitpreis von Vibe Coding Meta (VIBECODER) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde VIBECODER zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VIBECODER liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VIBECODER im letzten Stunde um -18.65%, in den letzten 24 Stunden um -33.12% und in den vergangenen 7 Tagen um -16.48% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vibe Coding Meta (VIBECODER) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 52.60K$ 52.60K $ 52.60K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 52.60K$ 52.60K $ 52.60K Umlaufangebot 969.94M 969.94M 969.94M Gesamtangebot 969,944,053.276032 969,944,053.276032 969,944,053.276032

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vibe Coding Meta beträgt $ 52.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VIBECODER liegt bei 969.94M, das Gesamtangebot bei 969944053.276032. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 52.60K.