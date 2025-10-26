Velar (VELAR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00102385 $ 0.00102385 $ 0.00102385 24H Tief $ 0.0012298 $ 0.0012298 $ 0.0012298 24H Hoch 24H Tief $ 0.00102385$ 0.00102385 $ 0.00102385 24H Hoch $ 0.0012298$ 0.0012298 $ 0.0012298 Allzeithoch $ 0.380312$ 0.380312 $ 0.380312 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.67% Preisänderung (1T) +7.58% Preisänderung (7T) -2.24% Preisänderung (7T) -2.24%

Der Echtzeitpreis von Velar (VELAR) beträgt $0.00114205. In den letzten 24 Stunden wurde VELAR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00102385 und einem Höchstpreis von $ 0.0012298 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VELAR liegt bei $ 0.380312, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VELAR im letzten Stunde um +0.67%, in den letzten 24 Stunden um +7.58% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Velar (VELAR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 403.23K$ 403.23K $ 403.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Umlaufangebot 354.26M 354.26M 354.26M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Velar beträgt $ 403.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VELAR liegt bei 354.26M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.14M.