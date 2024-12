Was ist Vector Finance (VTX)

Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: - Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE. - Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP. - Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today!

Vector Finance (VTX) Ressource Whitepaper Offizielle Website