Vaultec (VLT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00814746$ 0.00814746 $ 0.00814746 Niedrigster Preis $ 0.0000706$ 0.0000706 $ 0.0000706 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +1.50% Preisänderung (7T) +1.50%

Der Echtzeitpreis von Vaultec (VLT) beträgt $0.00007166. In den letzten 24 Stunden wurde VLT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von VLT liegt bei $ 0.00814746, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0000706.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich VLT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +1.50% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Vaultec (VLT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.17K$ 7.17K $ 7.17K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.17K$ 7.17K $ 7.17K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Vaultec beträgt $ 7.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von VLT liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.17K.