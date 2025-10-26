USDZ (USDZ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.840026 $ 0.840026 $ 0.840026 24H Tief $ 0.86264 $ 0.86264 $ 0.86264 24H Hoch 24H Tief $ 0.840026$ 0.840026 $ 0.840026 24H Hoch $ 0.86264$ 0.86264 $ 0.86264 Allzeithoch $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Niedrigster Preis $ 0.428493$ 0.428493 $ 0.428493 Preisänderung (1H) -1.16% Preisänderung (1T) -1.69% Preisänderung (7T) -5.62% Preisänderung (7T) -5.62%

Der Echtzeitpreis von USDZ (USDZ) beträgt $0.842653. In den letzten 24 Stunden wurde USDZ zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.840026 und einem Höchstpreis von $ 0.86264 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USDZ liegt bei $ 1.16, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.428493.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USDZ im letzten Stunde um -1.16%, in den letzten 24 Stunden um -1.69% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

USDZ (USDZ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 252.01K$ 252.01K $ 252.01K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 252.01K$ 252.01K $ 252.01K Umlaufangebot 300.00K 300.00K 300.00K Gesamtangebot 300,000.0 300,000.0 300,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von USDZ beträgt $ 252.01K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USDZ liegt bei 300.00K, das Gesamtangebot bei 300000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 252.01K.