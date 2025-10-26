Der Echtzeitpreis von EVAA Protocol beträgt heute 9.522 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EVAA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EVAA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von EVAA Protocol beträgt heute 9.522 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum EVAA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den EVAA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

EVAA Protocol Logo

EVAA Protocol Kurs(EVAA)

1 EVAA zu USD Echtzeitpreis:

$9.522
$9.522$9.522
+0.05%1D
USD
EVAA Protocol (EVAA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:59:18 (UTC+8)

EVAA Protocol (EVAA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 8.537
$ 8.537$ 8.537
24H Tief
$ 11.427
$ 11.427$ 11.427
24H Hoch

$ 8.537
$ 8.537$ 8.537

$ 11.427
$ 11.427$ 11.427

$ 12.28785187758575
$ 12.28785187758575$ 12.28785187758575

$ 1.4583095338977914
$ 1.4583095338977914$ 1.4583095338977914

+7.36%

+0.05%

+187.67%

+187.67%

Der Echtzeitpreis von EVAA Protocol (EVAA) beträgt $ 9.522. In den letzten 24 Stunden wurde EVAA zwischen einem Tiefstpreis von $ 8.537 und einem Höchstpreis von $ 11.427 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EVAA liegt bei $ 12.28785187758575, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.4583095338977914.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EVAA im letzten Stunde um +7.36%, in den letzten 24 Stunden um +0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +187.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

EVAA Protocol (EVAA) Marktinformationen

No.448

$ 63.02M
$ 63.02M$ 63.02M

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

$ 476.10M
$ 476.10M$ 476.10M

6.62M
6.62M 6.62M

50,000,000
50,000,000 50,000,000

50,000,000
50,000,000 50,000,000

13.23%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von EVAA Protocol beträgt $ 63.02M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 2.79M. Das Umlaufangebot von EVAA liegt bei 6.62M, das Gesamtangebot bei 50000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 476.10M.

EVAA Protocol (EVAA)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von EVAA Protocol für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.00476+0.05%
30 Tage$ +7.522+376.10%
60 Tage$ +7.522+376.10%
90 Tage$ +7.522+376.10%
EVAA Protocol-Preisänderung heute

Heute verzeichnete EVAA eine Veränderung von $ +0.00476 (+0.05%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

EVAA Protocol 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +7.522(+376.10%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

EVAA Protocol 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete EVAA eine Veränderung von $ +7.522 (+376.10%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

EVAA Protocol 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +7.522 (+376.10%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von EVAA Protocol (EVAA) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem EVAA Protocol-Preisverlauf an.

Was ist EVAA Protocol (EVAA)

EVAA ist ein Telegram-natives, quelloffenes, dezentrales Liquiditätsprotokoll auf der TON-Blockchain, das es Benutzern ermöglicht, entweder als Einzahler passives Einkommen durch die Bereitstellung von Liquidität zu erzielen oder als Kreditnehmer überbesicherte Kredite aufzunehmen.

EVAA Protocol ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre EVAA Protocol Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- EVAA Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu EVAA Protocol auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr EVAA Protocol-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

EVAA Protocol-Preisprognose (USD)

Wie viel wird EVAA Protocol (EVAA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre EVAA Protocol-(EVAA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für EVAA Protocol zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die EVAA Protocol-Preisprognose an!

EVAA Protocol (EVAA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von EVAA Protocol (EVAA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von EVAA Token!

Wie kauft man EVAA Protocol EVAA

Suchen Sie nach wie man EVAA Protocol kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können EVAA Protocol direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

EVAA zu lokalen Währungen

1 EVAA Protocol(EVAA) in VND
250,571.43
1 EVAA Protocol(EVAA) in AUD
A$14.56866
1 EVAA Protocol(EVAA) in GBP
7.1415
1 EVAA Protocol(EVAA) in EUR
8.18892
1 EVAA Protocol(EVAA) in USD
$9.522
1 EVAA Protocol(EVAA) in MYR
RM40.18284
1 EVAA Protocol(EVAA) in TRY
399.35268
1 EVAA Protocol(EVAA) in JPY
¥1,447.344
1 EVAA Protocol(EVAA) in ARS
ARS$14,190.73182
1 EVAA Protocol(EVAA) in RUB
758.04642
1 EVAA Protocol(EVAA) in INR
836.12682
1 EVAA Protocol(EVAA) in IDR
Rp158,699.93652
1 EVAA Protocol(EVAA) in PHP
559.4175
1 EVAA Protocol(EVAA) in EGP
￡E.452.39022
1 EVAA Protocol(EVAA) in BRL
R$51.22836
1 EVAA Protocol(EVAA) in CAD
C$13.3308
1 EVAA Protocol(EVAA) in BDT
1,166.73066
1 EVAA Protocol(EVAA) in NGN
13,900.6917
1 EVAA Protocol(EVAA) in COP
$36,906.89112
1 EVAA Protocol(EVAA) in ZAR
R.164.34972
1 EVAA Protocol(EVAA) in UAH
400.4001
1 EVAA Protocol(EVAA) in TZS
T.Sh.23,686.54632
1 EVAA Protocol(EVAA) in VES
Bs2,018.664
1 EVAA Protocol(EVAA) in CLP
$8,960.202
1 EVAA Protocol(EVAA) in PKR
Rs2,675.39634
1 EVAA Protocol(EVAA) in KZT
5,127.597
1 EVAA Protocol(EVAA) in THB
฿310.8933
1 EVAA Protocol(EVAA) in TWD
NT$293.65848
1 EVAA Protocol(EVAA) in AED
د.إ34.94574
1 EVAA Protocol(EVAA) in CHF
Fr7.52238
1 EVAA Protocol(EVAA) in HKD
HK$73.89072
1 EVAA Protocol(EVAA) in AMD
֏3,646.83078
1 EVAA Protocol(EVAA) in MAD
.د.م87.79284
1 EVAA Protocol(EVAA) in MXN
$175.6809
1 EVAA Protocol(EVAA) in SAR
ريال35.7075
1 EVAA Protocol(EVAA) in ETB
Br1,453.91418
1 EVAA Protocol(EVAA) in KES
KSh1,230.14718
1 EVAA Protocol(EVAA) in JOD
د.أ6.751098
1 EVAA Protocol(EVAA) in PLN
34.7553
1 EVAA Protocol(EVAA) in RON
лв41.61114
1 EVAA Protocol(EVAA) in SEK
kr89.5068
1 EVAA Protocol(EVAA) in BGN
лв15.99696
1 EVAA Protocol(EVAA) in HUF
Ft3,194.1549
1 EVAA Protocol(EVAA) in CZK
199.10502
1 EVAA Protocol(EVAA) in KWD
د.ك2.913732
1 EVAA Protocol(EVAA) in ILS
31.23216
1 EVAA Protocol(EVAA) in BOB
Bs65.7018
1 EVAA Protocol(EVAA) in AZN
16.1874
1 EVAA Protocol(EVAA) in TJS
SM88.74504
1 EVAA Protocol(EVAA) in GEL
25.80462
1 EVAA Protocol(EVAA) in AOA
Kz8,735.76846
1 EVAA Protocol(EVAA) in BHD
.د.ب3.580272
1 EVAA Protocol(EVAA) in BMD
$9.522
1 EVAA Protocol(EVAA) in DKK
kr61.13124
1 EVAA Protocol(EVAA) in HNL
L248.90508
1 EVAA Protocol(EVAA) in MUR
433.53666
1 EVAA Protocol(EVAA) in NAD
$164.34972
1 EVAA Protocol(EVAA) in NOK
kr95.22
1 EVAA Protocol(EVAA) in NZD
$16.47306
1 EVAA Protocol(EVAA) in PAB
B/.9.522
1 EVAA Protocol(EVAA) in PGK
K40.08762
1 EVAA Protocol(EVAA) in QAR
ر.ق34.66008
1 EVAA Protocol(EVAA) in RSD
дин.961.62678
1 EVAA Protocol(EVAA) in UZS
soʻm116,121.93264
1 EVAA Protocol(EVAA) in ALL
L790.326
1 EVAA Protocol(EVAA) in ANG
ƒ17.04438
1 EVAA Protocol(EVAA) in AWG
ƒ17.04438
1 EVAA Protocol(EVAA) in BBD
$19.044
1 EVAA Protocol(EVAA) in BAM
KM15.99696
1 EVAA Protocol(EVAA) in BIF
Fr28,080.378
1 EVAA Protocol(EVAA) in BND
$12.28338
1 EVAA Protocol(EVAA) in BSD
$9.522
1 EVAA Protocol(EVAA) in JMD
$1,526.8527
1 EVAA Protocol(EVAA) in KHR
38,395.0845
1 EVAA Protocol(EVAA) in KMF
Fr4,037.328
1 EVAA Protocol(EVAA) in LAK
206,999.99586
1 EVAA Protocol(EVAA) in LKR
රු2,891.54574
1 EVAA Protocol(EVAA) in MDL
L161.77878
1 EVAA Protocol(EVAA) in MGA
Ar43,085.90736
1 EVAA Protocol(EVAA) in MOP
P76.176
1 EVAA Protocol(EVAA) in MVR
145.6866
1 EVAA Protocol(EVAA) in MWK
MK16,531.23942
1 EVAA Protocol(EVAA) in MZN
MT608.4558
1 EVAA Protocol(EVAA) in NPR
रु1,336.79358
1 EVAA Protocol(EVAA) in PYG
67,530.024
1 EVAA Protocol(EVAA) in RWF
Fr13,797.378
1 EVAA Protocol(EVAA) in SBD
$78.65172
1 EVAA Protocol(EVAA) in SCR
133.11756
1 EVAA Protocol(EVAA) in SRD
$378.30906
1 EVAA Protocol(EVAA) in SVC
$83.22228
1 EVAA Protocol(EVAA) in SZL
L164.06406
1 EVAA Protocol(EVAA) in TMT
m33.42222
1 EVAA Protocol(EVAA) in TND
د.ت27.908982
1 EVAA Protocol(EVAA) in TTD
$64.55916
1 EVAA Protocol(EVAA) in UGX
Sh33,174.648
1 EVAA Protocol(EVAA) in XAF
Fr5,370.408
1 EVAA Protocol(EVAA) in XCD
$25.7094
1 EVAA Protocol(EVAA) in XOF
Fr5,370.408
1 EVAA Protocol(EVAA) in XPF
Fr971.244
1 EVAA Protocol(EVAA) in BWP
P135.87894
1 EVAA Protocol(EVAA) in BZD
$19.13922
1 EVAA Protocol(EVAA) in CVE
$906.87528
1 EVAA Protocol(EVAA) in DJF
Fr1,685.394
1 EVAA Protocol(EVAA) in DOP
$609.97932
1 EVAA Protocol(EVAA) in DZD
د.ج1,239.47874
1 EVAA Protocol(EVAA) in FJD
$21.61494
1 EVAA Protocol(EVAA) in GNF
Fr82,793.79
1 EVAA Protocol(EVAA) in GTQ
Q72.8433
1 EVAA Protocol(EVAA) in GYD
$1,992.0024
1 EVAA Protocol(EVAA) in ISK
kr1,171.206

Für ein tieferes Verständnis von EVAA Protocol sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle EVAA Protocol Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu EVAA Protocol

Wie viel ist EVAA Protocol (EVAA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von EVAA in USD beträgt 9.522 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle EVAA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle EVAA-zu-USD-Preis beträgt $ 9.522. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EVAA Protocol?
Die Marktkapitalisierung von EVAA beträgt $ 63.02M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von EVAA?
Das Umlaufangebot von EVAA beträgt 6.62M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von EVAA?
EVAA erreichte einen Allzeithochpreis von 12.28785187758575 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von EVAA?
EVAA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1.4583095338977914 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von EVAA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für EVAA beträgt $ 2.79M USD.
Wird EVAA dieses Jahr noch steigen?
EVAA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die EVAA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

