Was ist EVAA Protocol (EVAA)

EVAA ist ein Telegram-natives, quelloffenes, dezentrales Liquiditätsprotokoll auf der TON-Blockchain, das es Benutzern ermöglicht, entweder als Einzahler passives Einkommen durch die Bereitstellung von Liquidität zu erzielen oder als Kreditnehmer überbesicherte Kredite aufzunehmen.

Darüber hinaus können Sie:

EVAA Protocol-Preisprognose (USD)

EVAA Protocol (EVAA) Tokenomics

Wie kauft man EVAA Protocol EVAA

EVAA zu lokalen Währungen

EVAA Protocol Ressource

Für ein tieferes Verständnis von EVAA Protocol sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu EVAA Protocol Wie viel ist EVAA Protocol (EVAA) heute wert? Der Echtzeitpreis von EVAA in USD beträgt 9.522 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert. Was ist der aktuelle EVAA-zu-USD-Preis? $ 9.522 . Nutzen Sie den Der aktuelle EVAA-zu-USD-Preis beträgt. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung. Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EVAA Protocol? Die Marktkapitalisierung von EVAA beträgt $ 63.02M USD . Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an. Wie hoch ist das Umlaufangebot von EVAA? Das Umlaufangebot von EVAA beträgt 6.62M USD . Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von EVAA? EVAA erreichte einen Allzeithochpreis von 12.28785187758575 USD . Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von EVAA? EVAA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1.4583095338977914 USD . Wie hoch ist das Handelsvolumen von EVAA? Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für EVAA beträgt $ 2.79M USD . Wird EVAA dieses Jahr noch steigen? EVAA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die EVAA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.

EVAA Protocol (EVAA) – Wichtige Branchen‑Updates

Top News

