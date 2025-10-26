USDai (USDAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 1.011 24H Hoch $ 1.017 Allzeithoch $ 1.19 Niedrigster Preis $ 0.769779 Preisänderung (1H) +0.19% Preisänderung (1T) -0.23% Preisänderung (7T) -0.49%

Der Echtzeitpreis von USDai (USDAI) beträgt $1.014. In den letzten 24 Stunden wurde USDAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.011 und einem Höchstpreis von $ 1.017 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von USDAI liegt bei $ 1.19, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.769779.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich USDAI im letzten Stunde um +0.19%, in den letzten 24 Stunden um -0.23% und in den vergangenen 7 Tagen um -0.49% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

USDai (USDAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 586.63M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 586.63M Umlaufangebot 578.46M Gesamtangebot 578,464,774.2362516

Die aktuelle Marktkapitalisierung von USDai beträgt $ 586.63M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von USDAI liegt bei 578.46M, das Gesamtangebot bei 578464774.2362516. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 586.63M.