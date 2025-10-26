UpTop (UPTOP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00354363 $ 0.00354363 $ 0.00354363 24H Tief $ 0.00366434 $ 0.00366434 $ 0.00366434 24H Hoch 24H Tief $ 0.00354363$ 0.00354363 $ 0.00354363 24H Hoch $ 0.00366434$ 0.00366434 $ 0.00366434 Allzeithoch $ 0.04540951$ 0.04540951 $ 0.04540951 Niedrigster Preis $ 0.00269655$ 0.00269655 $ 0.00269655 Preisänderung (1H) +0.10% Preisänderung (1T) -1.58% Preisänderung (7T) -7.62% Preisänderung (7T) -7.62%

Der Echtzeitpreis von UpTop (UPTOP) beträgt $0.00359574. In den letzten 24 Stunden wurde UPTOP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00354363 und einem Höchstpreis von $ 0.00366434 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UPTOP liegt bei $ 0.04540951, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00269655.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UPTOP im letzten Stunde um +0.10%, in den letzten 24 Stunden um -1.58% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UpTop (UPTOP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 756.25K$ 756.25K $ 756.25K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.60M$ 3.60M $ 3.60M Umlaufangebot 210.00M 210.00M 210.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UpTop beträgt $ 756.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UPTOP liegt bei 210.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.60M.