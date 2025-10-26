Unit Plasma (UXPL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.368267 $ 0.368267 $ 0.368267 24H Tief $ 0.399738 $ 0.399738 $ 0.399738 24H Hoch 24H Tief $ 0.368267$ 0.368267 $ 0.368267 24H Hoch $ 0.399738$ 0.399738 $ 0.399738 Allzeithoch $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Niedrigster Preis $ 0.339125$ 0.339125 $ 0.339125 Preisänderung (1H) -0.25% Preisänderung (1T) +5.16% Preisänderung (7T) -4.56% Preisänderung (7T) -4.56%

Der Echtzeitpreis von Unit Plasma (UXPL) beträgt $0.39519. In den letzten 24 Stunden wurde UXPL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.368267 und einem Höchstpreis von $ 0.399738 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UXPL liegt bei $ 1.57, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.339125.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UXPL im letzten Stunde um -0.25%, in den letzten 24 Stunden um +5.16% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.56% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Unit Plasma (UXPL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 142.26M$ 142.26M $ 142.26M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.95B$ 3.95B $ 3.95B Umlaufangebot 360.06M 360.06M 360.06M Gesamtangebot 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Unit Plasma beträgt $ 142.26M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UXPL liegt bei 360.06M, das Gesamtangebot bei 10000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.95B.