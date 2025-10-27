Unit Plasma (UXPL)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Unit Plasma-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark UXPL in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Unit Plasma Preisprognose für 2025–2050 (USD) Unit Plasma (UXPL) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Unit Plasma potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 0.394474 erreichen. Unit Plasma (UXPL) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Unit Plasma potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 0.414197 erreichen. Unit Plasma (UXPL) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von UXPL im Jahr 2027 $ 0.434907 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Unit Plasma (UXPL) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von UXPL im Jahr 2028 $ 0.456652 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Unit Plasma (UXPL) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von UXPL im Jahr 2029 bei $ 0.479485 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Unit Plasma (UXPL) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von UXPL im Jahr 2030 bei $ 0.503459 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Unit Plasma (UXPL) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Unit Plasma potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 0.820083 erreichen. Unit Plasma (UXPL) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Unit Plasma potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 1.3358 erreichen.

October 28, 2025(Morgen) $ 0.394528 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 0.394852 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 0.396095 0.41% Unit Plasma (UXPL) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für UXPL am October 27, 2025(Heute) beträgt $0.394474 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Unit Plasma (UXPL) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für UXPL bei $0.394528 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Unit Plasma (UXPL) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für UXPL bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $0.394852 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Unit Plasma (UXPL) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für UXPL bei $0.396095 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Unit Plasma Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 141.60M$ 141.60M $ 141.60M Umlaufangebot 360.06M 360.06M 360.06M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle UXPL-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt UXPL über ein Umlaufangebot von 360.06M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 141.60M. Live-Preis von UXPL ansehen

Unit Plasma Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Unit Plasma beträgt der aktuelle Preis von Unit Plasma 0.394474USD. Das umlaufende Angebot von Unit Plasma (UXPL) liegt bei 360.06M UXPL , was zu einer Marktkapitalisierung von $141,604,190 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 6.26% $ 0.023237 $ 0.406387 $ 0.371237

7 Tage -8.18% $ -0.032268 $ 1.5169 $ 0.339685

30 Tage 0.00% $ 0 $ 1.5169 $ 0.339685 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Unit Plasma eine Preisbewegung von $0.023237 gezeigt, was einer Wertveränderung von 6.26% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Unit Plasma zu einem Höchstpreis von $1.5169 und einem Tiefstpreis von $0.339685 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von -8.18% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von UXPL für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Unit Plasma eine Veränderung von 0.00% erfahren, was etwa $0 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass UXPL in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Unit Plasma (UXPL)? Das Unit Plasma Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von UXPL basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Unit Plasma im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von UXPL berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Unit Plasma beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von UXPL. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von UXPL, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Unit Plasma zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für UXPL wichtig?

UXPL Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

