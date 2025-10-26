Syncoin (SNC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 28.65 24H Hoch $ 29.73 Allzeithoch $ 31.83 Niedrigster Preis $ 25.03 Preisänderung (1H) +0.40% Preisänderung (1T) -1.81% Preisänderung (7T) -2.29%

Der Echtzeitpreis von Syncoin (SNC) beträgt $29. In den letzten 24 Stunden wurde SNC zwischen einem Tiefstpreis von $ 28.65 und einem Höchstpreis von $ 29.73 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SNC liegt bei $ 31.83, der bisherige Tiefstpreis bei $ 25.03.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SNC im letzten Stunde um +0.40%, in den letzten 24 Stunden um -1.81% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.29% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Syncoin (SNC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.18M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 46.74M Umlaufangebot 40.70K Gesamtangebot 1,618,033.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Syncoin beträgt $ 1.18M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SNC liegt bei 40.70K, das Gesamtangebot bei 1618033.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 46.74M.