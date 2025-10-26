Stork (SMS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001116 $ 0.00001116 $ 0.00001116 24H Tief $ 0.00001159 $ 0.00001159 $ 0.00001159 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001116$ 0.00001116 $ 0.00001116 24H Hoch $ 0.00001159$ 0.00001159 $ 0.00001159 Allzeithoch $ 0.00035121$ 0.00035121 $ 0.00035121 Niedrigster Preis $ 0.00001029$ 0.00001029 $ 0.00001029 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +3.37% Preisänderung (7T) -11.81% Preisänderung (7T) -11.81%

Der Echtzeitpreis von Stork (SMS) beträgt $0.00001159. In den letzten 24 Stunden wurde SMS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001116 und einem Höchstpreis von $ 0.00001159 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SMS liegt bei $ 0.00035121, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001029.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SMS im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +3.37% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.81% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Stork (SMS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.56K$ 11.56K $ 11.56K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.56K$ 11.56K $ 11.56K Umlaufangebot 997.64M 997.64M 997.64M Gesamtangebot 997,636,457.659467 997,636,457.659467 997,636,457.659467

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Stork beträgt $ 11.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SMS liegt bei 997.64M, das Gesamtangebot bei 997636457.659467. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.56K.