Squill (SQUILL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.120225 $ 0.120225 $ 0.120225 24H Tief $ 0.12146 $ 0.12146 $ 0.12146 24H Hoch 24H Tief $ 0.120225$ 0.120225 $ 0.120225 24H Hoch $ 0.12146$ 0.12146 $ 0.12146 Allzeithoch $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 Niedrigster Preis $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.41% Preisänderung (7T) -17.14% Preisänderung (7T) -17.14%

Der Echtzeitpreis von Squill (SQUILL) beträgt $0.120348. In den letzten 24 Stunden wurde SQUILL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.120225 und einem Höchstpreis von $ 0.12146 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SQUILL liegt bei $ 0.523435, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.069945.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SQUILL im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.41% und in den vergangenen 7 Tagen um -17.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Squill (SQUILL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 425.93K$ 425.93K $ 425.93K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Umlaufangebot 3.54M 3.54M 3.54M Gesamtangebot 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Squill beträgt $ 425.93K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SQUILL liegt bei 3.54M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.20M.