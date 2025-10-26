Spacebucks (SBX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00046542 24H Hoch $ 0.00048452 Allzeithoch $ 0.00324161 Niedrigster Preis $ 0.0001394 Preisänderung (1H) +0.54% Preisänderung (1T) +1.52% Preisänderung (7T) -5.87%

Der Echtzeitpreis von Spacebucks (SBX) beträgt $0.00048098. In den letzten 24 Stunden wurde SBX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00046542 und einem Höchstpreis von $ 0.00048452 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SBX liegt bei $ 0.00324161, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0001394.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SBX im letzten Stunde um +0.54%, in den letzten 24 Stunden um +1.52% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.87% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Spacebucks (SBX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 480.98K$ 480.98K $ 480.98K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 480.98K$ 480.98K $ 480.98K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Spacebucks beträgt $ 480.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SBX liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 480.98K.