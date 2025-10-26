sonar (S0X) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.05% Preisänderung (1T) -0.47% Preisänderung (7T) -34.35% Preisänderung (7T) -34.35%

Der Echtzeitpreis von sonar (S0X) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde S0X zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von S0X liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich S0X im letzten Stunde um -0.05%, in den letzten 24 Stunden um -0.47% und in den vergangenen 7 Tagen um -34.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

sonar (S0X) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 36.07K$ 36.07K $ 36.07K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 38.06K$ 38.06K $ 38.06K Umlaufangebot 947.64M 947.64M 947.64M Gesamtangebot 999,943,975.492971 999,943,975.492971 999,943,975.492971

Die aktuelle Marktkapitalisierung von sonar beträgt $ 36.07K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von S0X liegt bei 947.64M, das Gesamtangebot bei 999943975.492971. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 38.06K.