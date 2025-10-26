Skyops (SKYOPS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00204963$ 0.00204963 $ 0.00204963 Niedrigster Preis $ 0.00027506$ 0.00027506 $ 0.00027506 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -3.03% Preisänderung (7T) -3.03%

Der Echtzeitpreis von Skyops (SKYOPS) beträgt $0.00028294. In den letzten 24 Stunden wurde SKYOPS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SKYOPS liegt bei $ 0.00204963, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00027506.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SKYOPS im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -3.03% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Skyops (SKYOPS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.03K$ 19.03K $ 19.03K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 28.29K$ 28.29K $ 28.29K Umlaufangebot 67.26M 67.26M 67.26M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Skyops beträgt $ 19.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SKYOPS liegt bei 67.26M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 28.29K.