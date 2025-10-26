Der Echtzeitpreis von SETAI Agents beträgt heute 0.00035171 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SETAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SETAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von SETAI Agents beträgt heute 0.00035171 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum SETAI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den SETAI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über SETAI

SETAI-Preisinformationen

Offizielle SETAI-Website

SETAI-Tokenökonomie

SETAI-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

SETAI Agents Logo

SETAI Agents Preis (SETAI)

Nicht aufgelistet

1 SETAI zu USD Echtzeitpreis:

$0.00035171
$0.00035171$0.00035171
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
SETAI Agents (SETAI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:16:21 (UTC+8)

SETAI Agents (SETAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.057562
$ 0.057562$ 0.057562

$ 0.00029989
$ 0.00029989$ 0.00029989

--

--

-4.47%

-4.47%

Der Echtzeitpreis von SETAI Agents (SETAI) beträgt $0.00035171. In den letzten 24 Stunden wurde SETAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SETAI liegt bei $ 0.057562, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00029989.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SETAI im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -4.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

SETAI Agents (SETAI) Marktinformationen

$ 35.17K
$ 35.17K$ 35.17K

--
----

$ 35.17K
$ 35.17K$ 35.17K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von SETAI Agents beträgt $ 35.17K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SETAI liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 35.17K.

SETAI Agents (SETAI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von SETAI Agents zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von SETAI Agents zu USD bei $ -0.0000781225.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von SETAI Agents zu USD bei $ -0.0001207320.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von SETAI Agents zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0000781225-22.21%
60 Tage$ -0.0001207320-34.32%
90 Tage$ 0--

Was ist SETAI Agents (SETAI)

SETAI Agents 🤖 is an AI agent capable of lifelike thinking & feeling, serving human & businesses. It perceives the world around it and responds with empathy and creativity to those perceptions. Agent Launchpad, belonging to the SETAI ecosystem, is the first AI Agent launchpad tailored for investors, enabling them to optimize their AI tokens and gain early access to investment opportunities across Web3 space.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

SETAI Agents (SETAI) Ressource

Offizielle Website

SETAI Agents-Preisprognose (USD)

Wie viel wird SETAI Agents (SETAI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre SETAI Agents-(SETAI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für SETAI Agents zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die SETAI Agents-Preisprognose an!

SETAI zu lokalen Währungen

SETAI Agents (SETAI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von SETAI Agents (SETAI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von SETAI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu SETAI Agents (SETAI)

Wie viel ist SETAI Agents (SETAI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von SETAI in USD beträgt 0.00035171 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle SETAI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle SETAI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00035171. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SETAI Agents?
Die Marktkapitalisierung von SETAI beträgt $ 35.17K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von SETAI?
Das Umlaufangebot von SETAI beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von SETAI?
SETAI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.057562 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von SETAI?
SETAI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00029989 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von SETAI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für SETAI beträgt -- USD.
Wird SETAI dieses Jahr noch steigen?
SETAI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die SETAI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:16:21 (UTC+8)

SETAI Agents (SETAI) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,300.01
$113,300.01$113,300.01

+1.71%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,063.98
$4,063.98$4,063.98

+3.33%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04790
$0.04790$0.04790

-30.17%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4000
$6.4000$6.4000

-12.82%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.68
$197.68$197.68

+3.01%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,063.98
$4,063.98$4,063.98

+3.33%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,300.01
$113,300.01$113,300.01

+1.71%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6474
$2.6474$2.6474

+1.89%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.68
$197.68$197.68

+3.01%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20172
$0.20172$0.20172

+2.79%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1577
$0.1577$0.1577

+162.83%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000088
$0.000000000000088$0.000000000000088

-33.33%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052790
$0.052790$0.052790

-84.91%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1577
$0.1577$0.1577

+162.83%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13809
$0.13809$0.13809

+69.02%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2804
$0.2804$0.2804

+66.11%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.119043
$0.119043$0.119043

+50.77%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03102
$0.03102$0.03102

+25.79%