Der Echtzeitpreis von Giggle Fund beträgt heute 220 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GIGGLE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GIGGLE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Giggle Fund beträgt heute 220 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GIGGLE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GIGGLE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über GIGGLE

GIGGLE-Preisinformationen

Offizielle GIGGLE-Website

GIGGLE-Tokenökonomie

GIGGLE-Preisprognose

GIGGLE Verlauf

GIGGLE Kaufanleitung

GIGGLE-zu-Fiat-Währungsrechner

GIGGLE Spot

GIGGLE USDT-M-Futures

Vorbörse

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Giggle Fund Logo

Giggle Fund Kurs(GIGGLE)

1 GIGGLE zu USD Echtzeitpreis:

$220
$220$220
-3.63%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:02:21 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 201.04
$ 201.04$ 201.04
24H Tief
$ 274.44
$ 274.44$ 274.44
24H Hoch

$ 201.04
$ 201.04$ 201.04

$ 274.44
$ 274.44$ 274.44

$ 281.147303020201
$ 281.147303020201$ 281.147303020201

$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289$ 0.002154581463322289

-5.16%

-3.63%

+102.54%

+102.54%

Der Echtzeitpreis von Giggle Fund (GIGGLE) beträgt $ 220. In den letzten 24 Stunden wurde GIGGLE zwischen einem Tiefstpreis von $ 201.04 und einem Höchstpreis von $ 274.44 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GIGGLE liegt bei $ 281.147303020201, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.002154581463322289.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GIGGLE im letzten Stunde um -5.16%, in den letzten 24 Stunden um -3.63% und in den vergangenen 7 Tagen um +102.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Giggle Fund (GIGGLE) Marktinformationen

No.222

$ 220.00M
$ 220.00M$ 220.00M

$ 13.96M
$ 13.96M$ 13.96M

$ 220.00M
$ 220.00M$ 220.00M

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000 1,000,000

100.00%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Giggle Fund beträgt $ 220.00M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 13.96M. Das Umlaufangebot von GIGGLE liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 220.00M.

Giggle Fund (GIGGLE)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Giggle Fund für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -8.2868-3.63%
30 Tage$ +207.84+1,709.21%
60 Tage$ +205+1,366.66%
90 Tage$ +205+1,366.66%
Giggle Fund-Preisänderung heute

Heute verzeichnete GIGGLE eine Veränderung von $ -8.2868 (-3.63%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Giggle Fund 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +207.84(+1,709.21%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Giggle Fund 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete GIGGLE eine Veränderung von $ +205 (+1,366.66%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Giggle Fund 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +205 (+1,366.66%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Giggle Fund (GIGGLE) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Giggle Fund-Preisverlauf an.

Was ist Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE ist ein Memecoin, der „Wohltätigkeit + Bildung“ kombiniert, einen Gebühren-Spendenmechanismus nutzt und die Erzählung der Giggle Academy einbindet, um eine Marke des „Gutes tun durch Memes“ aufzubauen.

Giggle Fund ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Giggle Fund Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- GIGGLE Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Giggle Fund auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Giggle Fund-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Giggle Fund-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Giggle Fund (GIGGLE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Giggle Fund-(GIGGLE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Giggle Fund zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Giggle Fund-Preisprognose an!

Giggle Fund (GIGGLE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Giggle Fund (GIGGLE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GIGGLE Token!

Wie kauft man Giggle Fund GIGGLE

Suchen Sie nach wie man Giggle Fund kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Giggle Fund direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

GIGGLE zu lokalen Währungen

1 Giggle Fund(GIGGLE) in VND
5,789,300
1 Giggle Fund(GIGGLE) in AUD
A$336.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in GBP
165
1 Giggle Fund(GIGGLE) in EUR
189.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in USD
$220
1 Giggle Fund(GIGGLE) in MYR
RM928.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) in TRY
9,226.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in JPY
¥33,440
1 Giggle Fund(GIGGLE) in ARS
ARS$327,868.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in RUB
17,514.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in INR
19,318.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in IDR
Rp3,666,665.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in PHP
12,925
1 Giggle Fund(GIGGLE) in EGP
￡E.10,452.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BRL
R$1,183.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in CAD
C$308
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BDT
26,956.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in NGN
321,167
1 Giggle Fund(GIGGLE) in COP
$852,711.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in ZAR
R.3,797.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in UAH
9,251
1 Giggle Fund(GIGGLE) in TZS
T.Sh.547,263.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in VES
Bs46,640
1 Giggle Fund(GIGGLE) in CLP
$207,020
1 Giggle Fund(GIGGLE) in PKR
Rs61,813.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) in KZT
118,470
1 Giggle Fund(GIGGLE) in THB
฿7,183
1 Giggle Fund(GIGGLE) in TWD
NT$6,784.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in AED
د.إ807.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) in CHF
Fr173.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in HKD
HK$1,707.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in AMD
֏84,257.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in MAD
.د.م2,028.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) in MXN
$4,059
1 Giggle Fund(GIGGLE) in SAR
ريال825
1 Giggle Fund(GIGGLE) in ETB
Br33,591.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in KES
KSh28,421.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in JOD
د.أ155.98
1 Giggle Fund(GIGGLE) in PLN
803
1 Giggle Fund(GIGGLE) in RON
лв961.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) in SEK
kr2,068
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BGN
лв369.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in HUF
Ft73,799
1 Giggle Fund(GIGGLE) in CZK
4,600.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in KWD
د.ك67.32
1 Giggle Fund(GIGGLE) in ILS
721.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BOB
Bs1,518
1 Giggle Fund(GIGGLE) in AZN
374
1 Giggle Fund(GIGGLE) in TJS
SM2,050.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) in GEL
596.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in AOA
Kz201,834.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BHD
.د.ب82.72
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BMD
$220
1 Giggle Fund(GIGGLE) in DKK
kr1,412.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) in HNL
L5,750.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in MUR
10,016.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in NAD
$3,797.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in NOK
kr2,200
1 Giggle Fund(GIGGLE) in NZD
$380.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in PAB
B/.220
1 Giggle Fund(GIGGLE) in PGK
K926.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in QAR
ر.ق800.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in RSD
дин.22,217.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in UZS
soʻm2,682,926.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) in ALL
L18,260
1 Giggle Fund(GIGGLE) in ANG
ƒ393.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in AWG
ƒ393.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BBD
$440
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BAM
KM369.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BIF
Fr648,780
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BND
$283.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BSD
$220
1 Giggle Fund(GIGGLE) in JMD
$35,277
1 Giggle Fund(GIGGLE) in KHR
887,095
1 Giggle Fund(GIGGLE) in KMF
Fr93,280
1 Giggle Fund(GIGGLE) in LAK
4,782,608.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in LKR
රු66,807.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) in MDL
L3,737.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in MGA
Ar995,473.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in MOP
P1,760
1 Giggle Fund(GIGGLE) in MVR
3,366
1 Giggle Fund(GIGGLE) in MWK
MK381,944.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in MZN
MT14,058
1 Giggle Fund(GIGGLE) in NPR
रु30,885.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in PYG
1,560,240
1 Giggle Fund(GIGGLE) in RWF
Fr318,780
1 Giggle Fund(GIGGLE) in SBD
$1,817.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in SCR
3,075.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in SRD
$8,740.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in SVC
$1,922.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in SZL
L3,790.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in TMT
m772.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in TND
د.ت644.82
1 Giggle Fund(GIGGLE) in TTD
$1,491.6
1 Giggle Fund(GIGGLE) in UGX
Sh766,480
1 Giggle Fund(GIGGLE) in XAF
Fr124,080
1 Giggle Fund(GIGGLE) in XCD
$594
1 Giggle Fund(GIGGLE) in XOF
Fr124,080
1 Giggle Fund(GIGGLE) in XPF
Fr22,440
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BWP
P3,139.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) in BZD
$442.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in CVE
$20,952.8
1 Giggle Fund(GIGGLE) in DJF
Fr38,940
1 Giggle Fund(GIGGLE) in DOP
$14,093.2
1 Giggle Fund(GIGGLE) in DZD
د.ج28,637.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) in FJD
$499.4
1 Giggle Fund(GIGGLE) in GNF
Fr1,912,900
1 Giggle Fund(GIGGLE) in GTQ
Q1,683
1 Giggle Fund(GIGGLE) in GYD
$46,024
1 Giggle Fund(GIGGLE) in ISK
kr27,060

Giggle Fund Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Giggle Fund sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Giggle Fund Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Giggle Fund

Wie viel ist Giggle Fund (GIGGLE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GIGGLE in USD beträgt 220 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GIGGLE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GIGGLE-zu-USD-Preis beträgt $ 220. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Giggle Fund?
Die Marktkapitalisierung von GIGGLE beträgt $ 220.00M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GIGGLE?
Das Umlaufangebot von GIGGLE beträgt 1.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GIGGLE?
GIGGLE erreichte einen Allzeithochpreis von 281.147303020201 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GIGGLE?
GIGGLE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.002154581463322289 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GIGGLE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GIGGLE beträgt $ 13.96M USD.
Wird GIGGLE dieses Jahr noch steigen?
GIGGLE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GIGGLE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:02:21 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

GIGGLE-zu-USD-Rechner

Menge

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 220 USD

GIGGLE handeln

GIGGLE/USDT
$220
$220$220
-3.37%

Treten Sie heute MEXC bei

-- Spot Maker-Gebühr, -- Spot Taker-Gebühr
-- Futures Maker-Gebühr, -- Futures Taker-Gebühr

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,748.79
$111,748.79$111,748.79

+0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.90
$3,957.90$3,957.90

+0.64%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04997
$0.04997$0.04997

-27.15%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.0620
$6.0620$6.0620

-17.42%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.13
$194.13$194.13

+1.16%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$111,748.79
$111,748.79$111,748.79

+0.32%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,957.90
$3,957.90$3,957.90

+0.64%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6353
$2.6353$2.6353

+1.43%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.13
$194.13$194.13

+1.16%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19701
$0.19701$0.19701

+0.39%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0653
$1.0653$1.0653

+1,675.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000108
$0.000000000000108$0.000000000000108

+8.00%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.051266
$0.051266$0.051266

-85.35%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1500
$0.1500$0.1500

-86.14%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$1.0653
$1.0653$1.0653

+1,675.50%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15972
$0.15972$0.15972

+95.49%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000214
$0.0000000000000000000214$0.0000000000000000000214

+94.54%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000008960
$0.000000000000000008960$0.000000000000000008960

+62.90%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03363
$0.03363$0.03363

+36.37%