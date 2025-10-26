Satfi ($SATFI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00226782 $ 0.00226782 $ 0.00226782 24H Tief $ 0.00235049 $ 0.00235049 $ 0.00235049 24H Hoch 24H Tief $ 0.00226782$ 0.00226782 $ 0.00226782 24H Hoch $ 0.00235049$ 0.00235049 $ 0.00235049 Allzeithoch $ 0.0183037$ 0.0183037 $ 0.0183037 Niedrigster Preis $ 0.00206296$ 0.00206296 $ 0.00206296 Preisänderung (1H) +0.07% Preisänderung (1T) +3.48% Preisänderung (7T) +7.17% Preisänderung (7T) +7.17%

Der Echtzeitpreis von Satfi ($SATFI) beträgt $0.00235206. In den letzten 24 Stunden wurde $SATFI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00226782 und einem Höchstpreis von $ 0.00235049 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von $SATFI liegt bei $ 0.0183037, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00206296.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich $SATFI im letzten Stunde um +0.07%, in den letzten 24 Stunden um +3.48% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Satfi ($SATFI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 226.79K$ 226.79K $ 226.79K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 226.79K$ 226.79K $ 226.79K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Satfi beträgt $ 226.79K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von $SATFI liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 226.79K.