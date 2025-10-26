Der Echtzeitpreis von Rusk Token beträgt heute 0.0005661 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RUSK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RUSK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Rusk Token beträgt heute 0.0005661 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum RUSK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den RUSK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Rusk Token (RUSK) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Rusk Token (RUSK) beträgt $0.0005661. In den letzten 24 Stunden wurde RUSK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00056583 und einem Höchstpreis von $ 0.00060586 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RUSK liegt bei $ 0.00092063, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00049295.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RUSK im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um -6.55% und in den vergangenen 7 Tagen um -20.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Rusk Token (RUSK) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rusk Token beträgt $ 534.72K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RUSK liegt bei 938.45M, das Gesamtangebot bei 938448482.3651226. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 534.72K.

Rusk Token (RUSK)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Rusk Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Rusk Token zu USD bei $ -0.0001972589.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Rusk Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Rusk Token zu USD bei $ 0.

Was ist Rusk Token (RUSK)

Rusk ($RUSK) is a community-driven memecoin launched in the end of 2024 as part of the Magic Alchemy ecosystem. Originally created as a humorous experiment, it evolved into an active token with daily usage inside blockchain-based games. Rusk serves as an in-game currency across multiple mini-games, allowing players to stake, trade, and compete. The token combines meme culture with practical utility, positioning itself as both a social phenomenon and a functional digital asset.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt.

Rusk Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Rusk Token (RUSK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Rusk Token-(RUSK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Rusk Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Rusk Token-Preisprognose an!

Rusk Token (RUSK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Rusk Token (RUSK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von RUSK Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Rusk Token (RUSK)

Wie viel ist Rusk Token (RUSK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von RUSK in USD beträgt 0.0005661 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle RUSK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle RUSK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.0005661. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rusk Token?
Die Marktkapitalisierung von RUSK beträgt $ 534.72K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von RUSK?
Das Umlaufangebot von RUSK beträgt 938.45M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von RUSK?
RUSK erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00092063 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von RUSK?
RUSK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00049295 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von RUSK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für RUSK beträgt -- USD.
Wird RUSK dieses Jahr noch steigen?
RUSK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die RUSK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

