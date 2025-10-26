Rollback (ROLL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.02976526$ 0.02976526 $ 0.02976526 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +0.29% Preisänderung (7T) -7.45% Preisänderung (7T) -7.45%

Der Echtzeitpreis von Rollback (ROLL) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ROLL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ROLL liegt bei $ 0.02976526, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ROLL im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +0.29% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.45% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Rollback (ROLL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.91K$ 9.91K $ 9.91K Umlaufangebot 10.00M 10.00M 10.00M Gesamtangebot 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Rollback beträgt $ 9.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ROLL liegt bei 10.00M, das Gesamtangebot bei 10000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.91K.