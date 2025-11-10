Rollback (ROLL) Tokenomics
Rollback (ROLL) Tokenomics & Preisanalyse
Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Rollback (ROLL), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.
Rollback (ROLL)-Informationen
Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.
Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.
The Problem We Solve
Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets
A significant percentage of all digital assets are permanently locked away
Human error remains a leading cause of asset loss
No recovery mechanism exists for most crypto wallets
Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.
Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.
The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:
Automated monitoring of wallet activity
Configurable inactivity thresholds (days, months, years)
Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution
Email warnings before rollback execution
Smart contract security with decentralized execution
Rollback (ROLL) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Rollback (ROLL) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von ROLL-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele ROLL-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
Nachdem Sie nun die Tokenomics von ROLL verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des ROLL -Tokens!
ROLL Preisprognose
Möchten Sie wissen, wohin sich ROLL entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose ROLL kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.
Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?
MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.
Haftungsausschluss
Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.
Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung
HOT
Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen
TOP-Volumen
Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen
Neulich hinzugefügt
Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind
Top Gainers
24-Stunden-Krypto-Top-Gewinner, auf die jeder Händler achten sollte