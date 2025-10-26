Ringfence (RING) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0.00148556 $ 0.00148556 $ 0.00148556 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0.00148556$ 0.00148556 $ 0.00148556 Allzeithoch $ 0.00631812$ 0.00631812 $ 0.00631812 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -4.85% Preisänderung (1T) -23.59% Preisänderung (7T) +35.28% Preisänderung (7T) +35.28%

Der Echtzeitpreis von Ringfence (RING) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde RING zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0.00148556 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RING liegt bei $ 0.00631812, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RING im letzten Stunde um -4.85%, in den letzten 24 Stunden um -23.59% und in den vergangenen 7 Tagen um +35.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Ringfence (RING) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 51.12K$ 51.12K $ 51.12K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 995.47K$ 995.47K $ 995.47K Umlaufangebot 51.35M 51.35M 51.35M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Ringfence beträgt $ 51.12K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RING liegt bei 51.35M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 995.47K.