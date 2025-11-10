Ringfence (RING) Tokenomics

Ringfence (RING) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu Ringfence (RING), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:13:07 (UTC+8)
Ringfence (RING) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für Ringfence (RING), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 67.96K
Gesamtangebot:
$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 51.35M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 1.32M
Allzeithoch:
$ 0.00631812
Allzeittief:
$ 0.00048735
Aktueller Preis:
$ 0.00132524
Ringfence (RING)-Informationen

Agentic networks aren’t just complex, they’re alive. Already, agents are coordinating decisions, moving capital, and evolving in real time. Agents react. They propagate intent. They shape one another’s actions across clusters and protocols. But this complexity introduces risk. And risk, when introduced to a living network of agents, can quickly become a contagion. What starts as one bad actor or agent can ripple into a full-blown systemic failure. Coordination breaks. Value leaks. Trust erodes. And eventually, the network dies. Existing cybersecurity defenses are ill-equipped to deal with agentic coordination at scale. Ringfence is building to fill the void in agentic cybersecurity as the modern solution to today’s biggest threats and scams.

Offizielle Website:
https://ringfence.ai

Ringfence (RING) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von Ringfence (RING) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von RING-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele RING-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von RING verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des RING -Tokens!

RING Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich RING entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose RING kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

