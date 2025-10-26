Qubitcoin (QTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 2.13 $ 2.13 $ 2.13 24H Tief $ 2.31 $ 2.31 $ 2.31 24H Hoch 24H Tief $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 24H Hoch $ 2.31$ 2.31 $ 2.31 Allzeithoch $ 8.77$ 8.77 $ 8.77 Niedrigster Preis $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Preisänderung (1H) +0.47% Preisänderung (1T) -4.22% Preisänderung (7T) -5.95% Preisänderung (7T) -5.95%

Der Echtzeitpreis von Qubitcoin (QTC) beträgt $2.14. In den letzten 24 Stunden wurde QTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 2.13 und einem Höchstpreis von $ 2.31 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QTC liegt bei $ 8.77, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.32.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QTC im letzten Stunde um +0.47%, in den letzten 24 Stunden um -4.22% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Qubitcoin (QTC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Umlaufangebot 2.31M 2.31M 2.31M Gesamtangebot 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Qubitcoin beträgt $ 4.94M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QTC liegt bei 2.31M, das Gesamtangebot bei 2308250.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 4.94M.