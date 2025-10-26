Der Echtzeitpreis von Quantlink beträgt heute 0.00150388 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum QLK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den QLK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Quantlink beträgt heute 0.00150388 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum QLK-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den QLK-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Quantlink Preis (QLK)

1 QLK zu USD Echtzeitpreis:

$0.00150388
$0.00150388
0.00%1D
USD
Quantlink (QLK) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:09:44 (UTC+8)

Quantlink (QLK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.080298
$ 0.080298

$ 0.0012356
$ 0.0012356

--

--

-2.75%

-2.75%

Der Echtzeitpreis von Quantlink (QLK) beträgt $0.00150388. In den letzten 24 Stunden wurde QLK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QLK liegt bei $ 0.080298, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0012356.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QLK im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -2.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Quantlink (QLK) Marktinformationen

$ 150.39K
$ 150.39K

--
--

$ 150.39K
$ 150.39K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Quantlink beträgt $ 150.39K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QLK liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 150.39K.

Quantlink (QLK)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Quantlink zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Quantlink zu USD bei $ -0.0003417750.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Quantlink zu USD bei $ -0.0014517079.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Quantlink zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ -0.0003417750-22.72%
60 Tage$ -0.0014517079-96.53%
90 Tage$ 0--

Was ist Quantlink (QLK)

Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market

QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps).

Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions.

Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Quantlink (QLK) Ressource

Offizielle Website

Quantlink-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Quantlink (QLK) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Quantlink-(QLK)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Quantlink zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Quantlink-Preisprognose an!

QLK zu lokalen Währungen

Quantlink (QLK) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Quantlink (QLK) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von QLK Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Quantlink (QLK)

Wie viel ist Quantlink (QLK) heute wert?
Der Echtzeitpreis von QLK in USD beträgt 0.00150388 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle QLK-zu-USD-Preis?
Der aktuelle QLK-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00150388. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Quantlink?
Die Marktkapitalisierung von QLK beträgt $ 150.39K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von QLK?
Das Umlaufangebot von QLK beträgt 100.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von QLK?
QLK erreichte einen Allzeithochpreis von 0.080298 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von QLK?
QLK verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.0012356 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von QLK?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für QLK beträgt -- USD.
Wird QLK dieses Jahr noch steigen?
QLK könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die QLK-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:09:44 (UTC+8)

Quantlink (QLK) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

