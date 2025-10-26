Quantlink (QLK) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.080298$ 0.080298 $ 0.080298 Niedrigster Preis $ 0.0012356$ 0.0012356 $ 0.0012356 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -2.75% Preisänderung (7T) -2.75%

Der Echtzeitpreis von Quantlink (QLK) beträgt $0.00150388. In den letzten 24 Stunden wurde QLK zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QLK liegt bei $ 0.080298, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0012356.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QLK im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -2.75% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Quantlink (QLK) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 150.39K$ 150.39K $ 150.39K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 150.39K$ 150.39K $ 150.39K Umlaufangebot 100.00M 100.00M 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Quantlink beträgt $ 150.39K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QLK liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 150.39K.