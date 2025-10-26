POKI (POKI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00106015$ 0.00106015 $ 0.00106015 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -0.08% Preisänderung (1T) +3.03% Preisänderung (7T) -26.31% Preisänderung (7T) -26.31%

Der Echtzeitpreis von POKI (POKI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde POKI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POKI liegt bei $ 0.00106015, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POKI im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um +3.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -26.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

POKI (POKI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 18.11K$ 18.11K $ 18.11K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 18.40K$ 18.40K $ 18.40K Umlaufangebot 984.13M 984.13M 984.13M Gesamtangebot 999,921,161.87401 999,921,161.87401 999,921,161.87401

Die aktuelle Marktkapitalisierung von POKI beträgt $ 18.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POKI liegt bei 984.13M, das Gesamtangebot bei 999921161.87401. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 18.40K.