Mehr über POKI

POKI-Preisinformationen

Offizielle POKI-Website

POKI-Tokenökonomie

POKI-Preisprognose

POKI Preis (POKI)

1 POKI zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+3.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern.
POKI (POKI) Echtzeit-Preis-Diagramm
POKI (POKI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch
$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106015
$ 0.00106015$ 0.00106015

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+3.03%

-26.31%

-26.31%

Der Echtzeitpreis von POKI (POKI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde POKI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von POKI liegt bei $ 0.00106015, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich POKI im letzten Stunde um -0.08%, in den letzten 24 Stunden um +3.03% und in den vergangenen 7 Tagen um -26.31% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

POKI (POKI) Marktinformationen

$ 18.11K
$ 18.11K$ 18.11K

--
----

$ 18.40K
$ 18.40K$ 18.40K

984.13M
984.13M 984.13M

999,921,161.87401
999,921,161.87401 999,921,161.87401

Die aktuelle Marktkapitalisierung von POKI beträgt $ 18.11K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von POKI liegt bei 984.13M, das Gesamtangebot bei 999921161.87401. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 18.40K.

POKI (POKI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von POKI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von POKI zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von POKI zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von POKI zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+3.03%
30 Tage$ 0-55.25%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist POKI (POKI)

In the fast-moving world of Solana, traders, builders, and communities are always on the lookout for something that blends fun, utility, and excitement. That’s where POKI comes in. More than just a token, POKI is your entry pass to a thrilling journey across the Solana ecosystem, delivering both entertainment and opportunity in one sweet package.

POKI isn’t just about speculation—it’s about creating a culture where holding a token feels like being part of an adventure. Imagine every chart movement, every pump, and every dip becoming part of a storyline that the community builds together. With its lighthearted spirit and bold vision, POKI transforms trading into an experience rather than a chore. Holding POKI is like strapping yourself in for a roller coaster—there are ups, downs, and surprises, but the ride is always unforgettable.

On Solana, speed and low fees set the stage for innovation, and POKI embraces that environment fully. Transactions are fast, communities form quickly, and momentum builds in real time. POKI’s mission is to harness that energy and channel it into a growing movement. It’s not just another token sitting idly on the blockchain—it’s alive, moving with the market, and designed to bring people together.

What makes POKI special is its dual identity: it’s both a meme and a mission. As a meme, it brings the fun, the culture, and the virality that crypto loves. As a mission, it provides structure, plans, and goals that keep the community anchored. A portion of supply is carefully allocated, strategies are transparent, and the roadmap is guided by the principle of sustainability. The balance between hype and long-term vision is what gives POKI its unique flavor.

Whether you’re a casual trader looking for excitement, a Solana degen chasing the next big play, or a believer in community-driven projects, POKI welcomes you. This is not just a ticket you hold—it’s a pass that grants you access to moments, memes, and milestones that will define your crypto journey.

The sweetest ride isn’t about the destination—it’s about the thrill of being on board. With POKI, you’re not just buying a token, you’re joining a movement that’s ready to light up Solana with energy, laughter, and growth. So buckle up, because the ride has just begun.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

POKI (POKI) Ressource

Offizielle Website

POKI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird POKI (POKI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre POKI-(POKI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für POKI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die POKI-Preisprognose an!

POKI zu lokalen Währungen

POKI (POKI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von POKI (POKI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von POKI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu POKI (POKI)

Wie viel ist POKI (POKI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von POKI in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle POKI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle POKI-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von POKI?
Die Marktkapitalisierung von POKI beträgt $ 18.11K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von POKI?
Das Umlaufangebot von POKI beträgt 984.13M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von POKI?
POKI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00106015 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von POKI?
POKI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von POKI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für POKI beträgt -- USD.
Wird POKI dieses Jahr noch steigen?
POKI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die POKI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,410.00
$4,068.63
$0.04690
$6.3213
$197.71
