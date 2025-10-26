Der Echtzeitpreis von Plan Bee beträgt heute 0.00012069 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PLANB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PLANB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Plan Bee beträgt heute 0.00012069 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PLANB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PLANB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über PLANB

PLANB-Preisinformationen

PLANB-Tokenökonomie

PLANB-Preisprognose

Plan Bee Logo

Plan Bee Preis (PLANB)

Nicht aufgelistet

1 PLANB zu USD Echtzeitpreis:

$0.00012062
$0.00012062
+2.90%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Plan Bee (PLANB) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:12:10 (UTC+8)

Plan Bee (PLANB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.0001165
$ 0.0001165
24H Tief
$ 0.00012576
$ 0.00012576
24H Hoch

$ 0.0001165
$ 0.0001165

$ 0.00012576
$ 0.00012576

$ 0.00048706
$ 0.00048706

$ 0.00009273
$ 0.00009273

+0.82%

+2.97%

+2.17%

+2.17%

Der Echtzeitpreis von Plan Bee (PLANB) beträgt $0.00012069. In den letzten 24 Stunden wurde PLANB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0001165 und einem Höchstpreis von $ 0.00012576 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PLANB liegt bei $ 0.00048706, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009273.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PLANB im letzten Stunde um +0.82%, in den letzten 24 Stunden um +2.97% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Plan Bee (PLANB) Marktinformationen

$ 119.50K
$ 119.50K

--
--

$ 119.50K
$ 119.50K

990.20M
990.20M

990,197,555.5912089
990,197,555.5912089

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Plan Bee beträgt $ 119.50K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PLANB liegt bei 990.20M, das Gesamtangebot bei 990197555.5912089. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 119.50K.

Plan Bee (PLANB)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Plan Bee zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Plan Bee zu USD bei $ +0.0000269099.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Plan Bee zu USD bei $ -0.0000652328.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Plan Bee zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.97%
30 Tage$ +0.0000269099+22.30%
60 Tage$ -0.0000652328-54.04%
90 Tage$ 0--

Was ist Plan Bee (PLANB)

For many of us, it has often felt as though there was never truly a “Plan A.” Plan Bee, launched on the Abstract chain, was created to give our community a meaningful “Plan B” while shining a light on the critical role bees play in sustaining global ecosystems. Bees are essential to biodiversity, agriculture, and the balance of nature, yet their populations face ongoing threats. This project goes beyond raising awareness—it will actively partner with local bee farms to support real-world pollination efforts, cultivate honey, and make these products available to our community. Together, we can celebrate innovation on-chain while protecting one of the planet’s most vital species. The world needs bees, and it needs a Plan Bee.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Plan Bee-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Plan Bee (PLANB) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Plan Bee-(PLANB)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Plan Bee zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Plan Bee-Preisprognose an!

PLANB zu lokalen Währungen

Plan Bee (PLANB) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Plan Bee (PLANB) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PLANB Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Plan Bee (PLANB)

Wie viel ist Plan Bee (PLANB) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PLANB in USD beträgt 0.00012069 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PLANB-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PLANB-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00012069. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Plan Bee?
Die Marktkapitalisierung von PLANB beträgt $ 119.50K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PLANB?
Das Umlaufangebot von PLANB beträgt 990.20M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PLANB?
PLANB erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00048706 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PLANB?
PLANB verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00009273 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PLANB?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PLANB beträgt -- USD.
Wird PLANB dieses Jahr noch steigen?
PLANB könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PLANB-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:12:10 (UTC+8)

Plan Bee (PLANB) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$113,411.80

$4,068.12

$0.04726

$6.3173

$197.69

$4,068.12

$113,411.80

$2.6503

$197.69

$0.20196

$0.00000

$0.00000

$0.1937

$0.000000000000085

$0.052855

$0.1937

$0.13882

$0.2736

$0.118363

$0.0000000000000000000136

