Plan Bee (PLANB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0001165 $ 0.0001165 $ 0.0001165 24H Tief $ 0.00012576 $ 0.00012576 $ 0.00012576 24H Hoch 24H Tief $ 0.0001165$ 0.0001165 $ 0.0001165 24H Hoch $ 0.00012576$ 0.00012576 $ 0.00012576 Allzeithoch $ 0.00048706$ 0.00048706 $ 0.00048706 Niedrigster Preis $ 0.00009273$ 0.00009273 $ 0.00009273 Preisänderung (1H) +0.82% Preisänderung (1T) +2.97% Preisänderung (7T) +2.17% Preisänderung (7T) +2.17%

Der Echtzeitpreis von Plan Bee (PLANB) beträgt $0.00012069. In den letzten 24 Stunden wurde PLANB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0001165 und einem Höchstpreis von $ 0.00012576 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PLANB liegt bei $ 0.00048706, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009273.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PLANB im letzten Stunde um +0.82%, in den letzten 24 Stunden um +2.97% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Plan Bee (PLANB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 119.50K$ 119.50K $ 119.50K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 119.50K$ 119.50K $ 119.50K Umlaufangebot 990.20M 990.20M 990.20M Gesamtangebot 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Plan Bee beträgt $ 119.50K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PLANB liegt bei 990.20M, das Gesamtangebot bei 990197555.5912089. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 119.50K.