Pitaya (PITAYA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00008528 $ 0.00008528 $ 0.00008528 24H Tief $ 0.00010095 $ 0.00010095 $ 0.00010095 24H Hoch 24H Tief $ 0.00008528$ 0.00008528 $ 0.00008528 24H Hoch $ 0.00010095$ 0.00010095 $ 0.00010095 Allzeithoch $ 0.00020639$ 0.00020639 $ 0.00020639 Niedrigster Preis $ 0.00007188$ 0.00007188 $ 0.00007188 Preisänderung (1H) -1.48% Preisänderung (1T) -14.45% Preisänderung (7T) -2.94% Preisänderung (7T) -2.94%

Der Echtzeitpreis von Pitaya (PITAYA) beträgt $0.00008597. In den letzten 24 Stunden wurde PITAYA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00008528 und einem Höchstpreis von $ 0.00010095 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PITAYA liegt bei $ 0.00020639, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007188.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PITAYA im letzten Stunde um -1.48%, in den letzten 24 Stunden um -14.45% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pitaya (PITAYA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 85.71K$ 85.71K $ 85.71K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 85.76K$ 85.76K $ 85.76K Umlaufangebot 998.81M 998.81M 998.81M Gesamtangebot 999,383,924.065303 999,383,924.065303 999,383,924.065303

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pitaya beträgt $ 85.71K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PITAYA liegt bei 998.81M, das Gesamtangebot bei 999383924.065303. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 85.76K.