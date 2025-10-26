Der Echtzeitpreis von Pitaya beträgt heute 0.00008597 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PITAYA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PITAYA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Pitaya beträgt heute 0.00008597 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PITAYA-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PITAYA-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über PITAYA

PITAYA-Preisinformationen

Offizielle PITAYA-Website

PITAYA-Tokenökonomie

PITAYA-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Pitaya Logo

Pitaya Preis (PITAYA)

Nicht aufgelistet

1 PITAYA zu USD Echtzeitpreis:

--
----
-14.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Pitaya (PITAYA) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:11:49 (UTC+8)

Pitaya (PITAYA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00008528
$ 0.00008528$ 0.00008528
24H Tief
$ 0.00010095
$ 0.00010095$ 0.00010095
24H Hoch

$ 0.00008528
$ 0.00008528$ 0.00008528

$ 0.00010095
$ 0.00010095$ 0.00010095

$ 0.00020639
$ 0.00020639$ 0.00020639

$ 0.00007188
$ 0.00007188$ 0.00007188

-1.48%

-14.45%

-2.94%

-2.94%

Der Echtzeitpreis von Pitaya (PITAYA) beträgt $0.00008597. In den letzten 24 Stunden wurde PITAYA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00008528 und einem Höchstpreis von $ 0.00010095 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PITAYA liegt bei $ 0.00020639, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00007188.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PITAYA im letzten Stunde um -1.48%, in den letzten 24 Stunden um -14.45% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.94% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pitaya (PITAYA) Marktinformationen

$ 85.71K
$ 85.71K$ 85.71K

--
----

$ 85.76K
$ 85.76K$ 85.76K

998.81M
998.81M 998.81M

999,383,924.065303
999,383,924.065303 999,383,924.065303

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pitaya beträgt $ 85.71K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PITAYA liegt bei 998.81M, das Gesamtangebot bei 999383924.065303. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 85.76K.

Pitaya (PITAYA)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Pitaya zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Pitaya zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Pitaya zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Pitaya zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-14.45%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Pitaya (PITAYA)

It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.

Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Pitaya (PITAYA) Ressource

Offizielle Website

Pitaya-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Pitaya (PITAYA) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Pitaya-(PITAYA)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Pitaya zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Pitaya-Preisprognose an!

PITAYA zu lokalen Währungen

Pitaya (PITAYA) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Pitaya (PITAYA) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PITAYA Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Pitaya (PITAYA)

Wie viel ist Pitaya (PITAYA) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PITAYA in USD beträgt 0.00008597 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PITAYA-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PITAYA-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00008597. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pitaya?
Die Marktkapitalisierung von PITAYA beträgt $ 85.71K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PITAYA?
Das Umlaufangebot von PITAYA beträgt 998.81M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PITAYA?
PITAYA erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00020639 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PITAYA?
PITAYA verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00007188 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PITAYA?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PITAYA beträgt -- USD.
Wird PITAYA dieses Jahr noch steigen?
PITAYA könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PITAYA-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:11:49 (UTC+8)

Pitaya (PITAYA) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,414.87
$113,414.87$113,414.87

+1.82%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,068.30
$4,068.30$4,068.30

+3.44%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04734
$0.04734$0.04734

-30.99%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.3195
$6.3195$6.3195

-13.92%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.70
$197.70$197.70

+3.02%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,068.30
$4,068.30$4,068.30

+3.44%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,414.87
$113,414.87$113,414.87

+1.82%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6512
$2.6512$2.6512

+2.04%

Solana Logo

Solana

SOL

$197.70
$197.70$197.70

+3.02%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20197
$0.20197$0.20197

+2.92%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1990
$0.1990$0.1990

+231.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000085
$0.000000000000085$0.000000000000085

-35.60%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052855
$0.052855$0.052855

-84.89%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1990
$0.1990$0.1990

+231.66%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13847
$0.13847$0.13847

+69.48%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2788
$0.2788$0.2788

+65.16%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.118055
$0.118055$0.118055

+49.52%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000147
$0.0000000000000000000147$0.0000000000000000000147

+33.63%