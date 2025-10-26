Der Echtzeitpreis von Aster beträgt heute 1.1757 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ASTER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ASTER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Aster beträgt heute 1.1757 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ASTER-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ASTER-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Aster Logo

Aster Kurs(ASTER)

1 ASTER zu USD Echtzeitpreis:

$1.176
$1.176$1.176
+5.00%1D
USD
Aster (ASTER) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:47:10 (UTC+8)

Aster (ASTER) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.0912
$ 1.0912$ 1.0912
24H Tief
$ 1.1888
$ 1.1888$ 1.1888
24H Hoch

$ 1.0912
$ 1.0912$ 1.0912

$ 1.1888
$ 1.1888$ 1.1888

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

+0.46%

+5.00%

+3.60%

+3.60%

Der Echtzeitpreis von Aster (ASTER) beträgt $ 1.1757. In den letzten 24 Stunden wurde ASTER zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.0912 und einem Höchstpreis von $ 1.1888 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ASTER liegt bei $ 2.419058923870731, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.08438718204444161.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ASTER im letzten Stunde um +0.46%, in den letzten 24 Stunden um +5.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.60% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Aster (ASTER) Marktinformationen

No.42

$ 2.37B
$ 2.37B$ 2.37B

$ 19.91M
$ 19.91M$ 19.91M

$ 9.41B
$ 9.41B$ 9.41B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.06%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Aster beträgt $ 2.37B bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 19.91M. Das Umlaufangebot von ASTER liegt bei 2.02B, das Gesamtangebot bei 8000000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.41B.

Aster (ASTER)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Aster für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.056+5.00%
30 Tage$ -0.7177-37.91%
60 Tage$ +0.8757+291.90%
90 Tage$ +0.8757+291.90%
Aster-Preisänderung heute

Heute verzeichnete ASTER eine Veränderung von $ +0.056 (+5.00%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Aster 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ -0.7177(-37.91%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Aster 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete ASTER eine Veränderung von $ +0.8757 (+291.90%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Aster 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +0.8757 (+291.90%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Aster (ASTER) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Aster-Preisverlauf an.

Was ist Aster (ASTER)

Aster ist eine dezentrale Perpetual-Börse der nächsten Generation, die für alle entwickelt wurde. Nach der Fusion von Astherus mit APX Finance Ende 2024 ist diese neue Identität mehr als nur eine Namensänderung. Wir revolutionieren die Art und Weise, wie Menschen Perpetual-Kontrakte handeln und Vermögenswerte in der dezentralen Welt nutzen.

Aster ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Aster Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- ASTER Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Aster auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Aster-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Aster-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Aster (ASTER) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Aster-(ASTER)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Aster zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Aster-Preisprognose an!

Aster (ASTER) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Aster (ASTER) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ASTER Token!

Wie kauft man Aster ASTER

Suchen Sie nach wie man Aster kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Aster direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

ASTER zu lokalen Währungen

1 Aster(ASTER) in VND
30,938.5455
1 Aster(ASTER) in AUD
A$1.798821
1 Aster(ASTER) in GBP
0.881775
1 Aster(ASTER) in EUR
1.011102
1 Aster(ASTER) in USD
$1.1757
1 Aster(ASTER) in MYR
RM4.961454
1 Aster(ASTER) in TRY
49.308858
1 Aster(ASTER) in JPY
¥178.7064
1 Aster(ASTER) in ARS
ARS$1,752.157467
1 Aster(ASTER) in RUB
93.597477
1 Aster(ASTER) in INR
103.238217
1 Aster(ASTER) in IDR
Rp19,594.992162
1 Aster(ASTER) in PHP
69.072375
1 Aster(ASTER) in EGP
￡E.55.857507
1 Aster(ASTER) in BRL
R$6.325266
1 Aster(ASTER) in CAD
C$1.64598
1 Aster(ASTER) in BDT
144.058521
1 Aster(ASTER) in NGN
1,716.345645
1 Aster(ASTER) in COP
$4,556.966172
1 Aster(ASTER) in ZAR
R.20.292582
1 Aster(ASTER) in UAH
49.438185
1 Aster(ASTER) in TZS
T.Sh.2,924.624292
1 Aster(ASTER) in VES
Bs249.2484
1 Aster(ASTER) in CLP
$1,106.3337
1 Aster(ASTER) in PKR
Rs330.336429
1 Aster(ASTER) in KZT
633.11445
1 Aster(ASTER) in THB
฿38.386605
1 Aster(ASTER) in TWD
NT$36.258588
1 Aster(ASTER) in AED
د.إ4.314819
1 Aster(ASTER) in CHF
Fr0.928803
1 Aster(ASTER) in HKD
HK$9.123432
1 Aster(ASTER) in AMD
֏450.281343
1 Aster(ASTER) in MAD
.د.م10.839954
1 Aster(ASTER) in MXN
$21.691665
1 Aster(ASTER) in SAR
ريال4.408875
1 Aster(ASTER) in ETB
Br179.517633
1 Aster(ASTER) in KES
KSh151.888683
1 Aster(ASTER) in JOD
د.أ0.8335713
1 Aster(ASTER) in PLN
4.291305
1 Aster(ASTER) in RON
лв5.137809
1 Aster(ASTER) in SEK
kr11.05158
1 Aster(ASTER) in BGN
лв1.975176
1 Aster(ASTER) in HUF
Ft394.388565
1 Aster(ASTER) in CZK
24.583887
1 Aster(ASTER) in KWD
د.ك0.3597642
1 Aster(ASTER) in ILS
3.856296
1 Aster(ASTER) in BOB
Bs8.11233
1 Aster(ASTER) in AZN
1.99869
1 Aster(ASTER) in TJS
SM10.957524
1 Aster(ASTER) in GEL
3.186147
1 Aster(ASTER) in AOA
Kz1,078.622451
1 Aster(ASTER) in BHD
.د.ب0.4420632
1 Aster(ASTER) in BMD
$1.1757
1 Aster(ASTER) in DKK
kr7.547994
1 Aster(ASTER) in HNL
L30.732798
1 Aster(ASTER) in MUR
53.529621
1 Aster(ASTER) in NAD
$20.292582
1 Aster(ASTER) in NOK
kr11.757
1 Aster(ASTER) in NZD
$2.033961
1 Aster(ASTER) in PAB
B/.1.1757
1 Aster(ASTER) in PGK
K4.949697
1 Aster(ASTER) in QAR
ر.ق4.279548
1 Aster(ASTER) in RSD
дин.118.733943
1 Aster(ASTER) in UZS
soʻm14,337.802584
1 Aster(ASTER) in ALL
L97.5831
1 Aster(ASTER) in ANG
ƒ2.104503
1 Aster(ASTER) in AWG
ƒ2.104503
1 Aster(ASTER) in BBD
$2.3514
1 Aster(ASTER) in BAM
KM1.975176
1 Aster(ASTER) in BIF
Fr3,467.1393
1 Aster(ASTER) in BND
$1.516653
1 Aster(ASTER) in BSD
$1.1757
1 Aster(ASTER) in JMD
$188.523495
1 Aster(ASTER) in KHR
4,740.716325
1 Aster(ASTER) in KMF
Fr498.4968
1 Aster(ASTER) in LAK
25,558.695141
1 Aster(ASTER) in LKR
රු357.024819
1 Aster(ASTER) in MDL
L19.975143
1 Aster(ASTER) in MGA
Ar5,319.901416
1 Aster(ASTER) in MOP
P9.4056
1 Aster(ASTER) in MVR
17.98821
1 Aster(ASTER) in MWK
MK2,041.144527
1 Aster(ASTER) in MZN
MT75.12723
1 Aster(ASTER) in NPR
रु165.056523
1 Aster(ASTER) in PYG
8,338.0644
1 Aster(ASTER) in RWF
Fr1,703.5893
1 Aster(ASTER) in SBD
$9.711282
1 Aster(ASTER) in SCR
16.436286
1 Aster(ASTER) in SRD
$46.710561
1 Aster(ASTER) in SVC
$10.275618
1 Aster(ASTER) in SZL
L20.257311
1 Aster(ASTER) in TMT
m4.126707
1 Aster(ASTER) in TND
د.ت3.4459767
1 Aster(ASTER) in TTD
$7.971246
1 Aster(ASTER) in UGX
Sh4,096.1388
1 Aster(ASTER) in XAF
Fr663.0948
1 Aster(ASTER) in XCD
$3.17439
1 Aster(ASTER) in XOF
Fr663.0948
1 Aster(ASTER) in XPF
Fr119.9214
1 Aster(ASTER) in BWP
P16.777239
1 Aster(ASTER) in BZD
$2.363157
1 Aster(ASTER) in CVE
$111.973668
1 Aster(ASTER) in DJF
Fr208.0989
1 Aster(ASTER) in DOP
$75.315342
1 Aster(ASTER) in DZD
د.ج153.040869
1 Aster(ASTER) in FJD
$2.668839
1 Aster(ASTER) in GNF
Fr10,222.7115
1 Aster(ASTER) in GTQ
Q8.994105
1 Aster(ASTER) in GYD
$245.95644
1 Aster(ASTER) in ISK
kr144.6111

Aster Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Aster sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Offizielle Aster Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Aster

Wie viel ist Aster (ASTER) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ASTER in USD beträgt 1.1757 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ASTER-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ASTER-zu-USD-Preis beträgt $ 1.1757. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aster?
Die Marktkapitalisierung von ASTER beträgt $ 2.37B USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ASTER?
Das Umlaufangebot von ASTER beträgt 2.02B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ASTER?
ASTER erreichte einen Allzeithochpreis von 2.419058923870731 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ASTER?
ASTER verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.08438718204444161 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ASTER?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ASTER beträgt $ 19.91M USD.
Wird ASTER dieses Jahr noch steigen?
ASTER könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ASTER-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 16:47:10 (UTC+8)

Top News

Warum verlieren so viele Menschen trotzdem Geld in einem Bullenmarkt?

October 6, 2025

Der Aufstieg von Bitcoin Layer 2 Netzwerken: Technologie verstehen, die die Zukunft von Bitcoin im Jahr 2025 neu gestaltet

October 6, 2025

Altcoins im Jahr 2025: Wenn TOTAL3 neue Höchststände erreicht, aber dein Portfolio sich nicht bewegt

October 5, 2025
Mehr anzeigen

