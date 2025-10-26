PIPCAT (PIPCAT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00001812 24H Hoch $ 0.00002043 Allzeithoch $ 0.00083608 Niedrigster Preis $ 0.00001527 Preisänderung (1H) -0.05% Preisänderung (1T) -3.54% Preisänderung (7T) +10.08%

Der Echtzeitpreis von PIPCAT (PIPCAT) beträgt $0.00001971. In den letzten 24 Stunden wurde PIPCAT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001812 und einem Höchstpreis von $ 0.00002043 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PIPCAT liegt bei $ 0.00083608, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001527.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PIPCAT im letzten Stunde um -0.05%, in den letzten 24 Stunden um -3.54% und in den vergangenen 7 Tagen um +10.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PIPCAT (PIPCAT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 19.70K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 19.70K Umlaufangebot 999.61M Gesamtangebot 999,606,842.010195

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PIPCAT beträgt $ 19.70K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PIPCAT liegt bei 999.61M, das Gesamtangebot bei 999606842.010195. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 19.70K.