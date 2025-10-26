Pege (PEGECOIN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00722476$ 0.00722476 $ 0.00722476 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.21% Preisänderung (1T) +2.36% Preisänderung (7T) -11.96% Preisänderung (7T) -11.96%

Der Echtzeitpreis von Pege (PEGECOIN) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PEGECOIN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PEGECOIN liegt bei $ 0.00722476, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PEGECOIN im letzten Stunde um +1.21%, in den letzten 24 Stunden um +2.36% und in den vergangenen 7 Tagen um -11.96% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Pege (PEGECOIN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.62K$ 20.62K $ 20.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.62K$ 20.62K $ 20.62K Umlaufangebot 998.68M 998.68M 998.68M Gesamtangebot 998,676,277.335745 998,676,277.335745 998,676,277.335745

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Pege beträgt $ 20.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PEGECOIN liegt bei 998.68M, das Gesamtangebot bei 998676277.335745. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.62K.