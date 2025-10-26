Patience Token (PATIENCE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3.35 $ 3.35 $ 3.35 24H Tief $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 24H Hoch 24H Tief $ 3.35$ 3.35 $ 3.35 24H Hoch $ 3.44$ 3.44 $ 3.44 Allzeithoch $ 7.6$ 7.6 $ 7.6 Niedrigster Preis $ 1.94$ 1.94 $ 1.94 Preisänderung (1H) -0.13% Preisänderung (1T) +1.95% Preisänderung (7T) +7.24% Preisänderung (7T) +7.24%

Der Echtzeitpreis von Patience Token (PATIENCE) beträgt $3.43. In den letzten 24 Stunden wurde PATIENCE zwischen einem Tiefstpreis von $ 3.35 und einem Höchstpreis von $ 3.44 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PATIENCE liegt bei $ 7.6, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.94.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PATIENCE im letzten Stunde um -0.13%, in den letzten 24 Stunden um +1.95% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Patience Token (PATIENCE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 26.70M$ 26.70M $ 26.70M Umlaufangebot 1.63M 1.63M 1.63M Gesamtangebot 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Patience Token beträgt $ 5.61M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PATIENCE liegt bei 1.63M, das Gesamtangebot bei 7777777.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 26.70M.