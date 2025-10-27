Patience Token (PATIENCE)-Preisprognose (USD)

Erhalten Sie Patience Token-Preisprognosen für 2026, 2027, 2028, 2030 und weitere Jahre. Prognostizieren Sie, wie stark PATIENCE in den nächsten 5 Jahren oder länger wachsen wird. Erstellen Sie sofort Zukunftsszenarien für den Preis, basierend auf Markttrends und Stimmung.

Geben Sie eine Zahl zwischen -100 und 1,000 ein, um den Preis von Patience Token zu prognostizieren. % Berechnen *Haftungsausschluss: Alle Preisprognosen erfolgen auf Grundlage von Benutzereingaben. -- -- -- 0.00% USD Tatsächlich Vorhersage Patience Token Preisprognose für 2025–2050 (USD) Patience Token (PATIENCE) Preisprognose für 2025 (dieses Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Patience Token potenziell ein Wachstum von 0.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2025 $ 3.51 erreichen. Patience Token (PATIENCE) Preisprognose für 2026 (nächstes Jahr) Gemäß Ihrer Prognose könnte Patience Token potenziell ein Wachstum von 5.00% verzeichnen. Der Handelspreis könnte im Jahr 2026 $ 3.6854 erreichen. Patience Token (PATIENCE) Preisprognose für 2027 (in 2 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von PATIENCE im Jahr 2027 $ 3.8697 bei einer Wachstumsrate von 10.25%. Patience Token (PATIENCE) Preisprognose für 2028 (in 3 Jahren) Laut dem Preisprognosemodul beträgt der prognostizierte zukünftige Preis von PATIENCE im Jahr 2028 $ 4.0632 bei einer Wachstumsrate von 15.76%. Patience Token (PATIENCE) Preisprognose für 2029 (in 4 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von PATIENCE im Jahr 2029 bei $ 4.2664 mit einer Wachstumsrate von 21.55%. Patience Token (PATIENCE) Preisprognose für 2030 (in 5 Jahren) Gemäß dem obigen Preisprognosemodul liegt das Zielpreis von PATIENCE im Jahr 2030 bei $ 4.4797 mit einer Wachstumsrate von 27.63%. Patience Token (PATIENCE) Preisprognose für 2040 (in 15 Jahren) Im Jahr 2040 könnte der Preis von Patience Token potenziell ein Wachstum von 107.89% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 7.2970 erreichen. Patience Token (PATIENCE) Preisprognose für 2050 (in 25 Jahren) Im Jahr 2050 könnte der Preis von Patience Token potenziell ein Wachstum von 238.64% erleben. Er könnte einen Handelspreis von $ 11.8861 erreichen. Jahr Preis Wachstum 2025 $ 3.51 0.00%

2026 $ 3.6854 5.00%

2027 $ 3.8697 10.25%

2028 $ 4.0632 15.76%

2029 $ 4.2664 21.55%

2030 $ 4.4797 27.63%

2031 $ 4.7037 34.01%

2032 $ 4.9389 40.71% Jahr Preis Wachstum 2033 $ 5.1858 47.75%

2034 $ 5.4451 55.13%

2035 $ 5.7174 62.89%

2036 $ 6.0032 71.03%

2037 $ 6.3034 79.59%

2038 $ 6.6186 88.56%

2039 $ 6.9495 97.99%

2040 $ 7.2970 107.89% Mehr anzeigen Kurzfristige Patience Token Preisvorhersage für heute, morgen, diese Woche und 30 Tage Datum Preisvorhersage Wachstum October 27, 2025(Heute) $ 3.51 0.00%

October 28, 2025(Morgen) $ 3.5104 0.01%

November 3, 2025(Diese Woche) $ 3.5133 0.10%

November 26, 2025(30 Tage) $ 3.5244 0.41% Patience Token (PATIENCE) Preisvorhersage heute Der prognostizierte Preis für PATIENCE am October 27, 2025(Heute) beträgt $3.51 . Diese Prognose spiegelt das berechnete Ergebnis des angegebenen Wachstumsprozentsatzes wider und gibt den Benutzern einen Überblick über die potenzielle Preisbewegung für den heutigen Tag. Patience Token (PATIENCE) Preisvorhersage für morgen Für October 28, 2025(Morgen) liegt die Preisvorhersage für PATIENCE bei $3.5104 , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% . Diese Ergebnisse bieten einen geschätzten Ausblick auf den Wert des Tokens, basierend auf den gewählten Parametern. Patience Token (PATIENCE) Preisvorhersage für diese Woche Bis November 3, 2025(Diese Woche) liegt die Preisvorhersage für PATIENCE bei 5% , basierend auf einer jährlichen Wachstumsrate von $3.5133 . Diese wöchentliche Prognose wird auf Grundlage des gleichen Wachstumsprozentsatzes berechnet, um eine Vorstellung von möglichen Preisentwicklungen in den kommenden Tagen zu geben. Patience Token (PATIENCE) 30-Tage-Preisvorhersage Blickt man auf die nächsten 30 Tage, liegt der prognostizierte Preis für PATIENCE bei $3.5244 . Diese Vorhersage basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate von 5% , um abzuschätzen, wo der Wert des Tokens nach einem Monat stehen könnte.

Aktuelle Patience Token Preisstatistiken Aktueller Preis ---- -- Preisänderung (24H) -- Marktkapitalisierung $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M Umlaufangebot 1.63M 1.63M 1.63M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- Der aktuelle PATIENCE-Preis beträgt --. Er weist eine 24-Stunden-Änderung von 0.00% auf, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Darüber hinaus verfügt PATIENCE über ein Umlaufangebot von 1.63M und eine gesamte Marktkapitalisierung von $ 5.74M. Live-Preis von PATIENCE ansehen

Patience Token Historischer Preis Laut den neuesten Daten auf der Live-Preisseite von Patience Token beträgt der aktuelle Preis von Patience Token 3.51USD. Das umlaufende Angebot von Patience Token (PATIENCE) liegt bei 1.63M PATIENCE , was zu einer Marktkapitalisierung von $5,741,276 führt. Zeitraum Veränderung(%) Veränderung(USD) Hoch Tief 24 Stunden 3.14% $ 0.107137 $ 3.53 $ 3.38

7 Tage 7.82% $ 0.274460 $ 3.5189 $ 3.0742

30 Tage 17.19% $ 0.603334 $ 3.5189 $ 3.0742 24-Stunden-Preisentwicklung In den letzten 24 Stunden hat Patience Token eine Preisbewegung von $0.107137 gezeigt, was einer Wertveränderung von 3.14% entspricht. 7-Tage-Preisentwicklung In den letzten 7 Tagen wurde Patience Token zu einem Höchstpreis von $3.5189 und einem Tiefstpreis von $3.0742 gehandelt. Es verzeichnete eine Preisänderung von 7.82% . Dieser aktuelle Trend zeigt das Potenzial von PATIENCE für weitere Bewegungen auf dem Markt. 30-Tage-Leistung Im letzten Monat hat Patience Token eine Veränderung von 17.19% erfahren, was etwa $0.603334 zu seinem Wert hinzufügt. Dies deutet darauf hin, dass PATIENCE in naher Zukunft weitere Preisänderungen erleben könnte.

Wie funktioniert das Preisvorhersagemodell von Patience Token (PATIENCE)? Das Patience Token Preisvorsage-Modul ist ein benutzerfreundliches Werkzeug, das Ihnen hilft, potenzielle zukünftige Preise von PATIENCE basierend auf Ihren eigenen Wachstumsannahmen zu schätzen. Egal, ob Sie ein erfahrener Händler oder ein neugieriger Investor sind, dieses Modul bietet eine einfache und interaktive Möglichkeit, den zukünftigen Wert des Tokens vorherzusagen. 1. Geben Sie Ihre Preiswachstumsprognose ein Beginnen Sie damit, die gewünschte Wachstumsprozentzahl einzugeben, die je nach Markteinschätzung sowohl positiv als auch negativ sein kann. Dies könnte Ihre Erwartungen für Patience Token im kommenden Jahr, in fünf Jahren oder sogar Jahrzehnten in die Zukunft widerspiegeln. 2. Berechnen Sie den zukünftigen Preis Sobald Sie die Wachstumsrate eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“. Das Modul wird sofort den prognostizierten zukünftigen Preis von PATIENCE berechnen und Ihnen eine klare Visualisierung davon bieten, wie Ihre Vorhersage den Wert des Tokens im Laufe der Zeit beeinflusst. 3. Verschiedene Szenarien erkunden Sie können mit verschiedenen Wachstumsraten experimentieren, um zu sehen, wie unterschiedliche Marktbedingungen den Preis von Patience Token beeinflussen könnten. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, sowohl optimistische als auch konservative Prognosen zu analysieren, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen. 4. Benutzerstimmung und Community-Einblicke Das Modul integriert auch Benutzerdaten zur Stimmung, sodass Sie Ihre Vorhersagen mit denen anderer Benutzer vergleichen können. Dieser kollektive Input bietet wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung der Gemeinschaft hinsichtlich der Zukunft von PATIENCE. Technische Indikatoren für die Preisvorhersage Um die Genauigkeit der Vorhersage zu verbessern, nutzt das Modul eine Vielzahl von technischen Indikatoren und Marktdaten. Dazu gehören: Exponentiell gleitende Durchschnitte (EMA):Hilft dabei, den Preistrend des Tokens zu verfolgen, indem Schwankungen geglättet werden und Einblicke in mögliche Trendwenden gegeben werden. Bollinger-Bänder: Misst die Marktschwankungen und identifiziert potenzielle Überkauf- oder Überverkaufsbedingungen. Relativer Stärke-Index (RSI): Bewertet die Marktdynamik von PATIENCE, um zu bestimmen, ob sich der Markt in einer bullischen oder bärischen Phase befindet. Gleitender Durchschnitt Konvergenz Divergenz (MACD): Bewertet die Stärke und Richtung der Preisbewegungen, um potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Durch die Kombination dieser Indikatoren mit Echtzeit-Marktdaten bietet das Modul eine dynamische Preisvorhersage und hilft Ihnen, tiefere Einblicke in das zukünftige Potenzial von Patience Token zu gewinnen.

Warum ist die Preisvorhersage für PATIENCE wichtig?

PATIENCE Preisvorhersagen sind aus mehreren Gründen von entscheidender Bedeutung, und Anleger engagieren sich für verschiedene Zwecke:

Entwicklung von Investitionsstrategien: Vorhersagen helfen Investoren, Strategien zu formulieren. Durch die Einschätzung zukünftiger Preise können sie entscheiden, wann sie Kryptowährungen kaufen, verkaufen oder halten sollten.

Risikobewertung: Das Verständnis potenzieller Kursbewegungen ermöglicht es Investoren, das Risiko eines bestimmten Krypto-Vermögenswerts einzuschätzen. Dies ist entscheidend, um potenzielle Verluste zu managen und zu minimieren.

Marktanalyse: Vorhersagen beinhalten oft die Analyse von Markttrends, Nachrichten und historischen Daten. Diese umfassende Analyse hilft Investoren, die Marktdynamik und die Faktoren, die Preisänderungen beeinflussen, besser zu verstehen.

Portfolio-Diversifikation: durch die Vorhersage, welche Kryptowährungen sich gut entwickeln könnten, können Investoren ihre Portfolios entsprechend diversifizieren und das Risiko auf verschiedene Vermögenswerte verteilen.

Langfristige Planung: Investoren, die auf langfristige Gewinne abzielen, verlassen sich auf Vorhersagen, um Kryptowährungen mit Potenzial für zukünftiges Wachstum zu identifizieren.

Psychologische Vorbereitung: das Wissen über mögliche Preisszenarien bereitet Investoren emotional und finanziell auf die Marktvolatilität vor.

Community-Engagement: Preisvorhersagen für Kryptowährungen führen oft zu Diskussionen innerhalb der Investoren-Community, was zu einem breiteren Verständnis und einer kollektiven Weisheit über Markttrends beiträgt.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) : Lohnt es sich, jetzt in PATIENCE zu investieren? Gemäß Ihren Prognosen wird PATIENCE am undefined -- erreichen und ist damit ein Token, das es zu berücksichtigen gilt. Was ist die Preisprognose von PATIENCE nächster Monat? Laut dem Patience Token (PATIENCE) Preisprognose-Tool wird der prognostizierte PATIENCE-Preis am undefined -- erreichen. Wie viel wird 1 PATIENCE im Jahr 2026 kosten? Der Preis von 1 Patience Token (PATIENCE) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird PATIENCE um 0.00% steigen und im Jahr 2026 -- erreichen. Wie lautet der prognostizierte Preis von PATIENCE im Jahr 2027? Für Patience Token (PATIENCE) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 PATIENCE bis 2027 -- erreichen soll. Wie lautet das geschätzte Preisziel von PATIENCE im Jahr 2028? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Patience Token (PATIENCE) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2028. Wie lautet das geschätzte Preisziel von PATIENCE im Jahr 2029? Gemäß Ihrer Preisprognose wird Patience Token (PATIENCE) ein Wachstum von 0.00% verzeichnen, mit einem geschätzten Preisziel von -- im Jahr 2029. Wie viel wird 1 PATIENCE im Jahr 2030 kosten? Der Preis von 1 Patience Token (PATIENCE) beträgt heute -- . Laut dem obigen Prognosemodul wird PATIENCE um 0.00% steigen und im Jahr 2030 -- erreichen. Wie lautet die PATIENCE-Preisprognose für 2040? Für Patience Token (PATIENCE) wird ein jährlicher Anstieg von 0.00% prognostiziert, wodurch der Preis für 1 PATIENCE bis 2040 -- erreichen soll.