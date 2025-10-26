PathOS (PATHOS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.70% Preisänderung (1T) +3.42% Preisänderung (7T) +6.66% Preisänderung (7T) +6.66%

Der Echtzeitpreis von PathOS (PATHOS) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PATHOS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PATHOS liegt bei $ 0.00473122, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PATHOS im letzten Stunde um +0.70%, in den letzten 24 Stunden um +3.42% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.66% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

PathOS (PATHOS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K Umlaufangebot 21.00M 21.00M 21.00M Gesamtangebot 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von PathOS beträgt $ 12.01K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PATHOS liegt bei 21.00M, das Gesamtangebot bei 21000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.01K.