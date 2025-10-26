OneRing (RING) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00770761 24H Hoch $ 0.00804939 Allzeithoch $ 4.81 Niedrigster Preis $ 0.00215211 Preisänderung (1H) +1.23% Preisänderung (1T) +2.38% Preisänderung (7T) +1.39%

Der Echtzeitpreis von OneRing (RING) beträgt $0.00805157. In den letzten 24 Stunden wurde RING zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00770761 und einem Höchstpreis von $ 0.00804939 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von RING liegt bei $ 4.81, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00215211.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich RING im letzten Stunde um +1.23%, in den letzten 24 Stunden um +2.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.39% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

OneRing (RING) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 54.78K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 762.79K Umlaufangebot 6.80M Gesamtangebot 94,753,393.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von OneRing beträgt $ 54.78K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von RING liegt bei 6.80M, das Gesamtangebot bei 94753393.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 762.79K.