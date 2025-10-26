Omnipair (OMFG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.565806 $ 0.565806 $ 0.565806 24H Tief $ 0.711925 $ 0.711925 $ 0.711925 24H Hoch 24H Tief $ 0.565806$ 0.565806 $ 0.565806 24H Hoch $ 0.711925$ 0.711925 $ 0.711925 Allzeithoch $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 Niedrigster Preis $ 0.335642$ 0.335642 $ 0.335642 Preisänderung (1H) -8.08% Preisänderung (1T) -16.10% Preisänderung (7T) -15.41% Preisänderung (7T) -15.41%

Der Echtzeitpreis von Omnipair (OMFG) beträgt $0.565825. In den letzten 24 Stunden wurde OMFG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.565806 und einem Höchstpreis von $ 0.711925 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OMFG liegt bei $ 1.86, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.335642.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OMFG im letzten Stunde um -8.08%, in den letzten 24 Stunden um -16.10% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Omnipair (OMFG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.79M$ 6.79M $ 6.79M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.79M$ 6.79M $ 6.79M Umlaufangebot 12.00M 12.00M 12.00M Gesamtangebot 11,999,979.820086 11,999,979.820086 11,999,979.820086

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Omnipair beträgt $ 6.79M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OMFG liegt bei 12.00M, das Gesamtangebot bei 11999979.820086. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.79M.