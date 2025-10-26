Der Echtzeitpreis von Omnipair beträgt heute 0.565825 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OMFG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OMFG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Omnipair beträgt heute 0.565825 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum OMFG-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den OMFG-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über OMFG

OMFG-Preisinformationen

OMFG-Whitepaper

Offizielle OMFG-Website

OMFG-Tokenökonomie

OMFG-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Omnipair Logo

Omnipair Preis (OMFG)

Nicht aufgelistet

1 OMFG zu USD Echtzeitpreis:

$0.565803
$0.565803$0.565803
-16.10%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Omnipair (OMFG) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:38:15 (UTC+8)

Omnipair (OMFG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.565806
$ 0.565806$ 0.565806
24H Tief
$ 0.711925
$ 0.711925$ 0.711925
24H Hoch

$ 0.565806
$ 0.565806$ 0.565806

$ 0.711925
$ 0.711925$ 0.711925

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

$ 0.335642
$ 0.335642$ 0.335642

-8.08%

-16.10%

-15.41%

-15.41%

Der Echtzeitpreis von Omnipair (OMFG) beträgt $0.565825. In den letzten 24 Stunden wurde OMFG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.565806 und einem Höchstpreis von $ 0.711925 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von OMFG liegt bei $ 1.86, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.335642.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich OMFG im letzten Stunde um -8.08%, in den letzten 24 Stunden um -16.10% und in den vergangenen 7 Tagen um -15.41% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Omnipair (OMFG) Marktinformationen

$ 6.79M
$ 6.79M$ 6.79M

--
----

$ 6.79M
$ 6.79M$ 6.79M

12.00M
12.00M 12.00M

11,999,979.820086
11,999,979.820086 11,999,979.820086

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Omnipair beträgt $ 6.79M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von OMFG liegt bei 12.00M, das Gesamtangebot bei 11999979.820086. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.79M.

Omnipair (OMFG)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Omnipair zu USD bei $ -0.1086340033428072.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Omnipair zu USD bei $ -0.1294328082.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Omnipair zu USD bei $ +0.1640798007.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Omnipair zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.1086340033428072-16.10%
30 Tage$ -0.1294328082-22.87%
60 Tage$ +0.1640798007+29.00%
90 Tage$ 0--

Was ist Omnipair (OMFG)

Omnipair is an immutable decentralized protocol that enables permissionless lending and margin trading on Solana without relying on external price oracles, governance votes, or asset whitelists. It introduces a Generalized Automated Market Maker (GAMM) model that unifies liquidity for both token swaps and lending within a single pool. This unified design maximizes capital efficiency and is purpose-built to support underserved long-tail assets that traditional platforms might overlook. In essence, Omnipair allows anyone to create a market for any SPL token pair, fulfilling the project’s vision that every asset can find a market.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Omnipair (OMFG) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

Omnipair-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Omnipair (OMFG) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Omnipair-(OMFG)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Omnipair zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Omnipair-Preisprognose an!

OMFG zu lokalen Währungen

Omnipair (OMFG) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Omnipair (OMFG) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von OMFG Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Omnipair (OMFG)

Wie viel ist Omnipair (OMFG) heute wert?
Der Echtzeitpreis von OMFG in USD beträgt 0.565825 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle OMFG-zu-USD-Preis?
Der aktuelle OMFG-zu-USD-Preis beträgt $ 0.565825. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Omnipair?
Die Marktkapitalisierung von OMFG beträgt $ 6.79M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von OMFG?
Das Umlaufangebot von OMFG beträgt 12.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von OMFG?
OMFG erreichte einen Allzeithochpreis von 1.86 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von OMFG?
OMFG verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.335642 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von OMFG?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für OMFG beträgt -- USD.
Wird OMFG dieses Jahr noch steigen?
OMFG könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die OMFG-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:38:15 (UTC+8)

Omnipair (OMFG) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,400.06
$112,400.06$112,400.06

+0.91%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,982.29
$3,982.29$3,982.29

+1.26%

Ping Logo

Ping

PING

$0.05338
$0.05338$0.05338

-22.18%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.4234
$6.4234$6.4234

-12.50%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.87
$194.87$194.87

+1.55%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$112,400.06
$112,400.06$112,400.06

+0.91%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,982.29
$3,982.29$3,982.29

+1.26%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6316
$2.6316$2.6316

+1.28%

Solana Logo

Solana

SOL

$194.87
$194.87$194.87

+1.55%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.19881
$0.19881$0.19881

+1.31%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4800
$0.4800$0.4800

+700.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000090
$0.000000000000090$0.000000000000090

-31.81%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.050460
$0.050460$0.050460

-85.58%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.1770
$0.1770$0.1770

-83.65%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.4800
$0.4800$0.4800

+700.00%

Fortune Room Logo

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000010980
$0.000000000000000010980$0.000000000000000010980

+99.63%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000220
$0.0000000000000000000220$0.0000000000000000000220

+100.00%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.15315
$0.15315$0.15315

+87.45%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.114072
$0.114072$0.114072

+44.47%