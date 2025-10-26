Der Echtzeitpreis von Bitlight Labs beträgt heute 2.2917 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LIGHT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LIGHT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Bitlight Labs beträgt heute 2.2917 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum LIGHT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den LIGHT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Bitlight Labs Logo

Bitlight Labs Kurs(LIGHT)

1 LIGHT zu USD Echtzeitpreis:

$2.2917
+0.49%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 17:08:07 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 2.1796
24H Tief
$ 2.3965
24H Hoch

$ 2.1796
$ 2.3965
$ 2.619557835411834
$ 0.5392876430024418
-0.33%

+0.49%

+89.67%

+89.67%

Der Echtzeitpreis von Bitlight Labs (LIGHT) beträgt $ 2.2917. In den letzten 24 Stunden wurde LIGHT zwischen einem Tiefstpreis von $ 2.1796 und einem Höchstpreis von $ 2.3965 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LIGHT liegt bei $ 2.619557835411834, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.5392876430024418.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LIGHT im letzten Stunde um -0.33%, in den letzten 24 Stunden um +0.49% und in den vergangenen 7 Tagen um +89.67% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Bitlight Labs (LIGHT) Marktinformationen

No.332

$ 98.67M
$ 329.83K
$ 962.51M
43.06M
420,000,000
420,000,000
10.25%

BSC

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitlight Labs beträgt $ 98.67M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $ 329.83K. Das Umlaufangebot von LIGHT liegt bei 43.06M, das Gesamtangebot bei 420000000. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 962.51M.

Bitlight Labs (LIGHT)-Preisverlauf USD

Verfolgen Sie die Preisänderungen von Bitlight Labs für heute, 30 Tage, 60 Tage und 90 Tage:

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +0.011175+0.49%
30 Tage$ +2.1917+2,191.70%
60 Tage$ +2.1917+2,191.70%
90 Tage$ +2.1917+2,191.70%
Bitlight Labs-Preisänderung heute

Heute verzeichnete LIGHT eine Veränderung von $ +0.011175 (+0.49%), was die aktuelle Marktaktivität widerspiegelt.

Bitlight Labs 30-Tage-Presänderung

In den letzten 30 Tagen hat sich der Preis um $ +2.1917(+2,191.70%) verändert – ein Hinweis auf die kurzfristige Performance des Tokens.

Bitlight Labs 60-Tage-Preisänderung

Mit einem erweiterten Blick auf 60 Tage verzeichnete LIGHT eine Veränderung von $ +2.1917 (+2,191.70%) – ein umfassenderer Einblick in die Performance.

Bitlight Labs 90-Tage-Preisänderung

Bei Betrachtung des 90-Tage-Trends bewegte sich der Preis um $ +2.1917 (+2,191.70%), was Einblicke in die langfristige Entwicklung des Tokens ermöglicht.

Möchten Sie den vollständigen Preisverlauf und alle Kursbewegungen von Bitlight Labs (LIGHT) freischalten?

Sehen Sie sich jetzt die Seite mit dem Bitlight Labs-Preisverlauf an.

Was ist Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, der Hauptbeitragende und das größte Entwicklerteam hinter dem RGB-Protokoll, entwickelt native Smart-Contract- und tokenisierte Fiat-Protokolle auf dem Lightning Network.

Bitlight Labs ist auf MEXC verfügbar und bietet Ihnen den Komfort, den Token direkt auf unserer Plattform zu kaufen, zu halten, zu überweisen und zu staken. Egal, ob Sie ein erfahrener Investor oder ein Neuling in der Welt der Kryptowährungen sind, MEXC bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Tools, um Ihre Bitlight Labs Investitionen effektiv zu verwalten. Für detailliertere Informationen zu diesem Token laden wir Sie ein, unsere Einführungsseite zu digitalen Vermögenswerten zu besuchen.

Darüber hinaus können Sie:
- LIGHT Staking-Verfügbarkeit prüfen um zu sehen, wie Sie Belohnungen für Ihre Bestände erhalten können.
- Bewertungen und Analysen zu Bitlight Labs auf unserem Blog lesen, um über die neuesten Markttrends und Experteneinblicke auf dem Laufenden zu bleiben.

Unsere umfassenden Ressourcen sind darauf ausgelegt, Ihr Bitlight Labs-Kauferlebnis reibungslos und informiert zu gestalten und sicherzustellen, dass Sie über alle Tools und Kenntnisse verfügen, die Sie benötigen, um sicher zu investieren.

Bitlight Labs-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Bitlight Labs (LIGHT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Bitlight Labs-(LIGHT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Bitlight Labs zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Bitlight Labs-Preisprognose an!

Bitlight Labs (LIGHT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Bitlight Labs (LIGHT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von LIGHT Token!

Wie kauft man Bitlight Labs LIGHT

Suchen Sie nach wie man Bitlight Labs kauft? Der Vorgang ist ganz einfach und problemlos! Sie können Bitlight Labs direkt auf MEXC kaufen, indem Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung „Wie man kauft” folgen. Wir stellen Ihnen detaillierte Anweisungen und Video-Tutorials zur Verfügung, die Ihnen zeigen, wie Sie sich bei MEXC registrieren und die verschiedenen verfügbaren bequemen Zahlungsoptionen anwenden.

LIGHT zu lokalen Währungen

Bitlight Labs Ressource

Für ein tieferes Verständnis von Bitlight Labs sollten Sie zusätzliche Ressourcen wie das Whitepaper, die offizielle Website und andere Veröffentlichungen erkunden:

Whitepaper
Offizielle Bitlight Labs Website
Block-Explorer

Andere Nutzer stellen auch: Weitere Fragen zu Bitlight Labs

Wie viel ist Bitlight Labs (LIGHT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von LIGHT in USD beträgt 2.2917 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle LIGHT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle LIGHT-zu-USD-Preis beträgt $ 2.2917. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bitlight Labs?
Die Marktkapitalisierung von LIGHT beträgt $ 98.67M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von LIGHT?
Das Umlaufangebot von LIGHT beträgt 43.06M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von LIGHT?
LIGHT erreichte einen Allzeithochpreis von 2.619557835411834 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von LIGHT?
LIGHT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.5392876430024418 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von LIGHT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für LIGHT beträgt $ 329.83K USD.
Wird LIGHT dieses Jahr noch steigen?
LIGHT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die LIGHT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

$2.2917
$111,765.23

$3,959.99

$0.04877

$5.8906

$194.11

$111,765.23

$3,959.99

$2.6401

$194.11

$0.19703

$0.00000

$1.0994

$0.000000000000106

$0.050346

$0.1461

$1.0994

$0.15437

$0.0000000000000000000181

$0.111652

$0.000000000000000007600

