Der Echtzeitpreis von nose (NOSE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde NOSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NOSE liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NOSE im letzten Stunde um +1.19%, in den letzten 24 Stunden um -18.88% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.90% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Die aktuelle Marktkapitalisierung von nose beträgt $ 36.44K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NOSE liegt bei 999.51M, das Gesamtangebot bei 999512332.99843. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 36.44K.