NONOS (NOX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00746066 $ 0.00746066 $ 0.00746066 24H Tief $ 0.00994706 $ 0.00994706 $ 0.00994706 24H Hoch 24H Tief $ 0.00746066$ 0.00746066 $ 0.00746066 24H Hoch $ 0.00994706$ 0.00994706 $ 0.00994706 Allzeithoch $ 0.01117559$ 0.01117559 $ 0.01117559 Niedrigster Preis $ 0.0010326$ 0.0010326 $ 0.0010326 Preisänderung (1H) -5.21% Preisänderung (1T) -24.87% Preisänderung (7T) -6.12% Preisänderung (7T) -6.12%

Der Echtzeitpreis von NONOS (NOX) beträgt $0.00745236. In den letzten 24 Stunden wurde NOX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00746066 und einem Höchstpreis von $ 0.00994706 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NOX liegt bei $ 0.01117559, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0010326.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NOX im letzten Stunde um -5.21%, in den letzten 24 Stunden um -24.87% und in den vergangenen 7 Tagen um -6.12% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NONOS (NOX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 6.04M$ 6.04M $ 6.04M Umlaufangebot 798.52M 798.52M 798.52M Gesamtangebot 798,522,689.0152044 798,522,689.0152044 798,522,689.0152044

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NONOS beträgt $ 6.04M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NOX liegt bei 798.52M, das Gesamtangebot bei 798522689.0152044. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 6.04M.