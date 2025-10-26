NEEDL (NEEDL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00002405 24H Hoch $ 0.00002468 Allzeithoch $ 0.0001015 Niedrigster Preis $ 0.00001851 Preisänderung (1H) -0.61% Preisänderung (1T) +1.38% Preisänderung (7T) +6.25%

Der Echtzeitpreis von NEEDL (NEEDL) beträgt $0.00002452. In den letzten 24 Stunden wurde NEEDL zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00002405 und einem Höchstpreis von $ 0.00002468 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von NEEDL liegt bei $ 0.0001015, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001851.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich NEEDL im letzten Stunde um -0.61%, in den letzten 24 Stunden um +1.38% und in den vergangenen 7 Tagen um +6.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

NEEDL (NEEDL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 24.52K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 24.52K Umlaufangebot 1000.00M Gesamtangebot 999,999,999.979412

Die aktuelle Marktkapitalisierung von NEEDL beträgt $ 24.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von NEEDL liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999999.979412. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 24.52K.