Money Printer (MONEY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.73% Preisänderung (1T) -1.71% Preisänderung (7T) -9.20% Preisänderung (7T) -9.20%

Der Echtzeitpreis von Money Printer (MONEY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MONEY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MONEY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MONEY im letzten Stunde um +1.73%, in den letzten 24 Stunden um -1.71% und in den vergangenen 7 Tagen um -9.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Money Printer (MONEY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 159.47K$ 159.47K $ 159.47K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 159.47K$ 159.47K $ 159.47K Umlaufangebot 999.52M 999.52M 999.52M Gesamtangebot 999,522,073.538962 999,522,073.538962 999,522,073.538962

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Money Printer beträgt $ 159.47K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MONEY liegt bei 999.52M, das Gesamtangebot bei 999522073.538962. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 159.47K.