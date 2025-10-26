microcap gem (MCG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0 24H Hoch $ 0 Allzeithoch $ 0 Niedrigster Preis $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +11.89% Preisänderung (7T) +22.25%

Der Echtzeitpreis von microcap gem (MCG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde MCG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MCG liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MCG im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +11.89% und in den vergangenen 7 Tagen um +22.25% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

microcap gem (MCG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 23.91K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 23.91K Umlaufangebot 999.63M Gesamtangebot 999,626,423.088746

Die aktuelle Marktkapitalisierung von microcap gem beträgt $ 23.91K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MCG liegt bei 999.63M, das Gesamtangebot bei 999626423.088746. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 23.91K.