Messiah (MSIA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.09473 $ 0.09473 $ 0.09473 24H Tief $ 0.096221 $ 0.096221 $ 0.096221 24H Hoch 24H Tief $ 0.09473$ 0.09473 $ 0.09473 24H Hoch $ 0.096221$ 0.096221 $ 0.096221 Allzeithoch $ 0.539528$ 0.539528 $ 0.539528 Niedrigster Preis $ 0.054834$ 0.054834 $ 0.054834 Preisänderung (1H) -0.11% Preisänderung (1T) -0.37% Preisänderung (7T) -2.57% Preisänderung (7T) -2.57%

Der Echtzeitpreis von Messiah (MSIA) beträgt $0.095352. In den letzten 24 Stunden wurde MSIA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.09473 und einem Höchstpreis von $ 0.096221 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MSIA liegt bei $ 0.539528, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.054834.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MSIA im letzten Stunde um -0.11%, in den letzten 24 Stunden um -0.37% und in den vergangenen 7 Tagen um -2.57% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Messiah (MSIA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.54M$ 9.54M $ 9.54M Umlaufangebot 11.45M 11.45M 11.45M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Messiah beträgt $ 1.09M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MSIA liegt bei 11.45M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.54M.