The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.
Messiah’s Mission
Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.
Messiah (MSIA) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von Messiah (MSIA) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von MSIA-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele MSIA-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
MSIA Preisprognose
