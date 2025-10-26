Memetern (MXT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.01984442 24H Hoch $ 0.02088906 Allzeithoch $ 0.02951287 Niedrigster Preis $ 0.00430847 Preisänderung (1H) -1.45% Preisänderung (1T) -1.21% Preisänderung (7T) +17.06%

Der Echtzeitpreis von Memetern (MXT) beträgt $0.0200772. In den letzten 24 Stunden wurde MXT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.01984442 und einem Höchstpreis von $ 0.02088906 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von MXT liegt bei $ 0.02951287, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00430847.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich MXT im letzten Stunde um -1.45%, in den letzten 24 Stunden um -1.21% und in den vergangenen 7 Tagen um +17.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Memetern (MXT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.18M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.18M Umlaufangebot 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Memetern beträgt $ 20.18M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von MXT liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.18M.