Was ist Maximus (MAXI)

Maximus is a new generation Yield Farming Aggregator & Optimizer for Avalanche! Maximus brings a new breath to the Avalanche ecosystem with its unique features and will be providing the most lucrative financial tools to the whole ecosystem through a new token architecture that keeps its price proportional to AVAX with auto buybacks and allows the best mechanisms for people who like to earn other tokens from other projects via various compounders and maximizers while providing a strong token utility and no sell pressure on other projects.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Maximus (MAXI) Ressource Offizielle Website