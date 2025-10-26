Mantis (SN123) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3.13 24H Tief $ 3.33 24H Hoch Allzeithoch $ 7.36 Niedrigster Preis $ 1.84 Preisänderung (1H) +0.70% Preisänderung (1T) +1.32% Preisänderung (7T) -19.08%

Der Echtzeitpreis von Mantis (SN123) beträgt $3.22. In den letzten 24 Stunden wurde SN123 zwischen einem Tiefstpreis von $ 3.13 und einem Höchstpreis von $ 3.33 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SN123 liegt bei $ 7.36, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.84.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SN123 im letzten Stunde um +0.70%, in den letzten 24 Stunden um +1.32% und in den vergangenen 7 Tagen um -19.08% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Mantis (SN123) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 5.25M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 5.25M Umlaufangebot 1.63M Gesamtangebot 1,631,246.202023774

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Mantis beträgt $ 5.25M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SN123 liegt bei 1.63M, das Gesamtangebot bei 1631246.202023774. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 5.25M.