Lumpy (LUMPY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.46% Preisänderung (1T) +1.01% Preisänderung (7T) +2.82% Preisänderung (7T) +2.82%

Der Echtzeitpreis von Lumpy (LUMPY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde LUMPY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LUMPY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LUMPY im letzten Stunde um +0.46%, in den letzten 24 Stunden um +1.01% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Lumpy (LUMPY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 203.62K$ 203.62K $ 203.62K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 203.62K$ 203.62K $ 203.62K Umlaufangebot 963.82M 963.82M 963.82M Gesamtangebot 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Lumpy beträgt $ 203.62K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LUMPY liegt bei 963.82M, das Gesamtangebot bei 963815039.5394627. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 203.62K.