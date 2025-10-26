Liquid Agent (LIQUID) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0081833 $ 0.0081833 $ 0.0081833 24H Tief $ 0.00892699 $ 0.00892699 $ 0.00892699 24H Hoch 24H Tief $ 0.0081833$ 0.0081833 $ 0.0081833 24H Hoch $ 0.00892699$ 0.00892699 $ 0.00892699 Allzeithoch $ 0.145824$ 0.145824 $ 0.145824 Niedrigster Preis $ 0.00742136$ 0.00742136 $ 0.00742136 Preisänderung (1H) +4.90% Preisänderung (1T) +5.79% Preisänderung (7T) -5.15% Preisänderung (7T) -5.15%

Der Echtzeitpreis von Liquid Agent (LIQUID) beträgt $0.00893378. In den letzten 24 Stunden wurde LIQUID zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0081833 und einem Höchstpreis von $ 0.00892699 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von LIQUID liegt bei $ 0.145824, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00742136.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich LIQUID im letzten Stunde um +4.90%, in den letzten 24 Stunden um +5.79% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.15% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Liquid Agent (LIQUID) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 407.15K$ 407.15K $ 407.15K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 880.56K$ 880.56K $ 880.56K Umlaufangebot 46.24M 46.24M 46.24M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Liquid Agent beträgt $ 407.15K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von LIQUID liegt bei 46.24M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 880.56K.